Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori

Crimă șocantă în București. Un bărbat de 69 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său, după ce, potrivit anchetatorilor, fiul său l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori.

Crima a ieșit la iveală după ce concubina bărbatului a sunat la poliție și a spus că nu reușește să ia legătura cu acesta și că din apartament se aude telefonul bărbatului, dar nu răspunde nimeni. Polițiștii s-au dus la adresă și au fost nevoiți să intre cu forța, pentru că ușa era încuiată.

L-au găsit pe bărbat fără viață, iar ancheta a arătat că avea peste 200 de înjunghieri pe corp.

Principalul suspect este chiar fiul victimei, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost prins imediat și reținut.

Judecătorii au stabilit că trebuie arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

Acum, anchetatorii încearcă să afle ce l-a determinat pe bărbat să-și ucidă tatăl, dar și dacă între cei doi existau conflicte.

Editor : A.P.