Live TV

Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori

Data publicării:
crima
Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori. Foto: Captură video

Crimă șocantă în București. Un bărbat de 69 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său, după ce, potrivit anchetatorilor, fiul său l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori. 

Crima a ieșit la iveală după ce concubina bărbatului a sunat la poliție și a spus că nu reușește să ia legătura cu acesta și că din apartament se aude telefonul bărbatului, dar nu răspunde nimeni. Polițiștii s-au dus la adresă și au fost nevoiți să intre cu forța, pentru că ușa era încuiată.

L-au găsit pe bărbat fără viață, iar ancheta a arătat că avea peste 200 de înjunghieri pe corp.

Principalul suspect este chiar fiul victimei, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost prins imediat și reținut.

Judecătorii au stabilit că trebuie arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

Acum, anchetatorii încearcă să afle ce l-a determinat pe bărbat să-și ucidă tatăl, dar și dacă între cei doi existau conflicte.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Vladimir Putin.
3
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
4
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Massoud Pezeshkian
5
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
irlandez inghiat filmat in farmacie
Un irlandez de 22 de ani, înjunghiat de un prieten de aceeaşi naţionalitate într-un apartament închiriat în Bucureşti
lacat pe usa
Aproape 20.000 de firme au pus lacătul pe ușă în 2025. București și Cluj sunt în topul suspendărilor
drift
Drifturi pe zăpadă, în București. Polițiștii îi caută pe șoferi pentru a-i sancționa
gb hzgfh
Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii
Ninsoare abundentă în București.
Meteorologii anunță ger, ninsori și strat de zăpadă de 9 centimetri în București. Prognoza pentru următoarele zile
Recomandările redacţiei
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
hnzfhbz
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și...
ilie bolojan
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a...
This photo shows fire coming from an apartment building following a Russian air attack in Kyiv early on February 3, 2026
Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala...
Ultimele știri
„Ştie cineva cum să-mi vând omul?” Ce discută „agenții AI” între ei pe Moltbook, o nouă și ciudată reţea socială 
Trump solicită daună de un miliard de dolari de la Universitatea Harvard
Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa acceptă să fie audiați în Cogres în cadrul anchetei privind afacerea Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Se naşte o nouă forţă în fotbalul european! Previziunea lui Giovanni Becali
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu doar 38 lei după Marea Recalculare din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”