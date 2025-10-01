Criză de apă potabilă în comuna Băiculești din Argeș. Locuitorii se mobilizează pe internet pentru a-l demite pe primar

Locuitorii unei comune din județul Argeș încearcă să îi demită pe primar și pe consilierii locali, pe care îi acuză că stau la baza unei crize care i-ar putea duce în situația în care să rămână fără apă potabilă începând cu luna noiembrie. Aceștia au lansat o platformă online prin care încearcă să strângă semnături pentru a organiza două referendumuri locale pentru demiterea aleșilor. În paralel, locuitorii comunei îi cer ajutorul, printr-o scrisoare deschisă, președintelui Nicușor Dan, amintindu-i că i-a susținut într-un alt demers din urmă cu 12 ani. Contactat de Digi24.ro, primarul Niculaie Dragnea susține că ar fi găsit soluții în așa fel încât să evite criza apei potabile.

Locuitorii comunei Băiculești, din județul Argeș, au lansat platforma „baiculesti.eu” prin care explică ce presupune și ce a dus la „criza apei” și cu ajutorul căreia încearcă să strângă semnături pentru a organiza două referendumuri locale: pentru demiterea primarului și pentru demiterea consiliului local.

Potrivit acestora, pe 12 noiembrie comuna riscă să rămână fără apă potabilă după ce operatorul a anunțat că nu va mai prelungi contractul „din cauza pierderilor uriașe și a consumului necontorizat”.

„După 5 ani de indolență, Primăria, condusă de primarul Niculaie Dragnea, promite soluții foarte scumpe, ineficiente și tardive: afilierea la APA CANAL 2000 Pitești și negocieri pentru o perioadă de tranziție”, potrivit locuitorilor comunei Băiculești.

Ei mai susțin că actualul operator a cerut Primăriei să construiască bazine de stocare a apei și să facă lucrări la rețeaua de apă „pentru a evita golirea conductelor și lipsa presiunii”, însă aleșii nu ar fi acționat la timp.

În același timp, afilierea la Apa Canal 2000 s-ar produce efectiv, potrivit locuitorilor, abia în anul 2026, ceea ce ar presupune că aceștia ar rămâne mai multe luni fără apă potabilă.

Cum răspunde primarul acuzațiilor

Într-un punct de vedere furnizat Digi24.ro, primarul Niculaie Dragnea a acuzat la rândul lui că „alamarea populației cu alimentarea cu apă” s-ar baza „pe niște informații eronate”.

Acesta confirmă că actualul operator a reziliat contractul cu Primăria și că a decis să apeleze la serviciile Apa Canal 2000. Până când noul operator va putea să furnizeze apă locuitorilor comunei, primarul a găsit o altă soluție.

„Am început și vom începe prin următoarea Hotărâre de Consiliu Local înființarea unui serviciu care va funcționa până la începerea contractului cu APA - CANAL 2000. Niciun cetățean nu va rămâne fără apă în toată perioada de tranziție”, a precizat primarul Niculaie Dragnea, pentru Digi24.ro.

În ceea ce privește referendumul local pentru demiterea lui, primarul l-a catalogat „un act democratic” pe care îi ia „ca atare”.

„Demararea acelui referendum este un act democratic pe care îl iau ca atare. Se știe procedura, se strâng semnături, se depun, se analizează, se ajunge la vot, ne supunem votului”, a adăugat Niculaie Dragnea.

Apel către președintele Nicușor Dan

Locuitorii comunei i-au trimis pe 1 octombrie și o scrisoare deschisă președintelui Nicușor Dan prin care îi cer, printre altele, să demareze o anchetă la nivelul Administrației Prezidențiale, să pună presiune publică pe aleși și să sprijine referendumul local.

Pentru a putea demara procedurile de organizare a referendumului local este nevoie de aproximativ 1.300 de semnături (din cei peste 5.000 de locuitori ai comunei).

Aceștia mai susțin că au demarat procedura de strângere de semnături, însă nu au primit niciun răspuns din partea Prefecturii Argeș (pentru a valida tabelul prin care se pot strânge semnături, de exemplu).

Comuna Băiculești și modul prin care locuitorii aleg să rezolve conflictele cu același primar au mai fost în atenția presei, în anul 2013. Locuitorii amintesc în scrisoarea deschisă adresată președintelui că în urmă cu 12 ani le-a susținut „lupta împotriva taxelor injuste și a corupției administrației locale”.

„Mai mult decât atât, dumneavoastră și Asociația Salvați Bucureștiul ați participat activ în procesul câștigat de Simona Niculescu împotriva Consiliului Local Băiculești pentru reabilitarea drumului din Valea Brazilor, sprijinind argumentele juridice ale Simonei și demonstrând că dreptul la infrastructură decentă nu este un privilegiu, ci o obligație legală a autorităților.

Acel proces, încheiat cu victorie în 2013, a fost un moment de referință pentru comunitatea noastră – instanța obligând consiliul local să reabiliteze în urgență drumul, confirmând că cetățenii pot învinge neglijența birocratică atunci când au curajul să lupte și sprijinul celor care cred în justiție”, subliniază aceștia, în scrisoarea deschisă trimisă președintelui.

Scrisoarea deschisă adresată președintelui Nicușor Dan poate fi citită integral aici.

Editor : M.G.