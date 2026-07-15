Zelenski l-a demis pe ministrul ucrainean al Apărării, în cadrul unei remanieri masive

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, o stea în ascensiune în cercurile politice de la Kiev, a fost demis, potrivit mai multor surse citate de TVP World și de presa ucraineană.

Relatările indică faptul că ministrul de Interne, Ihor Klimenko, fostul șef al poliției ucrainene, ar urma să fie numit în funcția de ministru al Apărării, în cadrul unei ample remanieri inițiate de președintele Volodimir Zelenski.

Această reorganizare neașteptată a cabinetului a dus deja la plecarea din funcție a lui Iuliei Svîrîdenko, prim-ministrul lui Zelenski. președintele anunțând necesitatea unei noi „strategii politice”.

Succesorul lui acesteia nu a fost încă anunțat, dar Zelenski a dat vineri un indiciu clar că directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Sergii Korețkîi, ar putea prelua această funcție.

Căderea lui Fedorov

Însă decizia sa de a-l înlătura pe Fedorov va fi probabil întâmpinată cu reacții mixte, întrucât fostul ministru al Apărării a coordonat o fază a războiului percepută pe scară largă ca fiind decisivă.

În ultimele luni, Vladimir Putin a fost pus pe defensivă, pe măsură ce strategia ucraineană de lovituri cu rază lungă provoacă daune extinse sectorului energetic al Rusiei și capacității acesteia de a susține războiul.

Fedorov, un antreprenor în domeniul tehnologiei în vârstă de 35 de ani, care a ocupat anterior funcția de ministru al Transformării Digitale, a fost numit în ianuarie pentru a moderniza armata.

El are reputația de modernist, abordând efortul de război ca pe un ecosistem tehnologic agil. I se atribuie meritele pentru accelerarea dezvoltării dronelor, eliminarea birocrației, introducerea procesării datelor cu ajutorul inteligenței artificiale și promovarea „gamificării” războiului.

Deși Fedorov a fost arhitectul acestui impuls tehnologic, stilul său de management inspirat de start-up-uri l-a pus în conflict cu establishmentul politic al Ucrainei și a destabilizat conducerea militară tradițională a țării, comentează TVPWorld.

Editor : M.C