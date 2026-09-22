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Video Criză în podgoriile românești: recoltă bogată de struguri anul acesta, culegători puțini. „Nu vor să mai muncească”

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criza podgorii
Un muncitor este plătit cu 800 de lei la tona de struguri, cantitate pe care poate să o culeagă în cel mult trei zile. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Tone de struguri riscă să putrezească în podgoriile românești. Deși producția este una bogată, nu se găsesc culegători. Efectele se vor vedea în buzunarele consumatorilor: vinul de la raft ar putea fi mai puțin și mai scump, atrag atenția viticultorii. Un muncitor este plătit cu 800 de lei la tona de struguri, cantitate pe care poate să o culeagă în cel mult trei zile.

Strugurii de pe cele 230 de hectare de viță de vie de la Stațiunea de Cercetare Viticolă de la Târgu Bujor așteaptă să fie culeși. Muncitorii, însă, lipsesc. An de an, vin aceiași culegători. Femeia din imagine este prezentă de aproximativ 16 ani. L-a convins chiar și pe băiatul ei.

„A spus să vin, să nu mai stau pe telefon, să o ajut să muncească. Nu-i greu, așa. M-am trezit la ora șase jumătate”, spune un adolescent.

„Se poate și aici, în România, dacă vrei să muncești. Dimineața sunt aici până la ora 14:00, mi-am făcut norma, cam vreo 300 de lei. De aici plec acasă și plec la animăluțele mele. Am și vaci, am și capre, și vin și aici”, povestește mama adolescentului.

În podgorie, sunt aproximativ 30 de muncitori. E nevoie de dublu, pentru ca recolta să fie culeasă la timp.

„Lumea care este pe la ajutor, nu vor să mai muncească. E frumos, e o distracție și sportul ăsta, alergatul e bine”, e de părere un bărbat.

„Nu putem să-i aducem cu forța. Mai sunt pe la ajutorul social, mai sunt... Tineretul plecat în afară”, completează un alt bărbat venit la culesul viei.

În aceste condiții, producția e în pericol.

„Dacă se prelungește foarte mult campania de recoltare, strugurii pot putrezi, pot fi atacați de păsări sau insecte, iar boabele pot cădea de pe ciorchine, ceea ce înseamnă că întreaga recoltă neculeasă va fi compromisă”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Lipsa muncitorilor este din faptul că, în zonă, este puțină forță de muncă, care, în perioada asta, este asimilată și de particulari”, explică Iulian Munteanu, director adjunct în cadrul Stațiunii de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor.

„Întârzierea recoltatului strugurilor conduce la o producție diminuată, dar va crește calitatea prin creșterea concentrației în zahăr, rezultând un vin cu grad tărie alcoolică ridicat și un vin care se pretează la învechire, la un vin superior”, spune Gabriel Tăbăranu, directorul Stațiunii de Cercetare Viticolă din Târgu Bujor.

În acest an, viticultorii se laudă cu o producție de 4,5 tone la hectar.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

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