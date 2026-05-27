Curtea de Apel suspendă un ordin dat de Radu Miruță: Proiectele de infrastructură nu vor mai fi transferate de la CNAIR la CNIR

Disputa dintre conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) intră într-o nouă etapă, după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis cererea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) privind suspendarea ordinului ministrului Radu Miruţă privind transferul a cinci proiecte mari de infrastructură la CNIR.

Curtea de Apel Bucureşti a admis, astăzi, cererea de suspendare a ordinului de ministru care prevedea transferul proiectelor, cerere formulată de CNAIR, în urmă cu câteva zile, după cum anunţa chiar de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR.

Miercuri a venit şi verdictul completului de judecată:

„Solutia pe scurt: Admite cererea de suspendare. Suspendă executarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 475/05.05.2026 şi a actelor subsecvente acestuia până la pronunţarea instanţei de fond. Executorie. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 27.05.2026”, informaţie publicată pe portalul instituţiei, potrivit News.ro.

Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, voia să transfere, potrivit Ordinului de ministru 475/2026, cinci proiecte mari de la CNAIR la noua companie CNIR, într-un termen de 15 zile. Proiectele au o valoare estimată la aproximativ 10 miliarde de euro.

Este vorba de Drumul Expres Arad-Oradea, Autostrada Bucureşti-Alexandria, secţiunea Făgăraş-Braşov a Autostrăzii Sibiu-Braşov, Alternativa Techirghiol şi Podul Giurgiu-Ruse II.

Radu Miruţă a trimis recent o adresă conducerii CNAIR prin care i se reamintea directorului general obligaţia de a semna protocoalele de predare-primire, însă conducerea CNAIR a cerut revocarea integrală a ordinului.

Motivul invocat a fost faptul că transferul a fost decis fără consultare, iar, mai mult, CNIR n-ar avea capacitatea administrativă necesară pentru a prelua simultan proiecte atât de mari. Între timp, Radu Miruţă a trimis şi Corpul de Control la CNAIR.

