Cutremur de magnitudine 3,3 în zona seismică Câmpulung - Făgăraș - Brașov

Un cutremur de magnitudine 3,3 a avut loc joi dimineață, la ora 10:07:06 , în zona seismică Câmpulung - Făgăraș - Brașov, la adâncimea de 5 kilometri, anunță Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 23km SV de Brașov, 50km SV de Sfântu-Gheorghe, 62km N de Târgoviște, 75km NV de Ploiești, 83km NE de Pitești, 93km NE de Râmnicu Valcea.

