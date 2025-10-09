Live TV

Cutremur de magnitudine 3,3 în zona seismică Câmpulung - Făgăraș - Brașov

seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un cutremur de magnitudine 3,3 a avut loc joi dimineață, la ora 10:07:06 , în zona seismică Câmpulung - Făgăraș - Brașov, la adâncimea de 5 kilometri, anunță Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 23km SV de Brașov, 50km SV de Sfântu-Gheorghe, 62km N de Târgoviște, 75km NV de Ploiești, 83km NE de Pitești, 93km NE de Râmnicu Valcea.

