Live TV

Cutremur în România, noaptea trecută

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Shutterstock

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 1:54, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 155,8 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 42 km vest de Focşani, 59 km nord de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 80 km est de Braşov şi 93 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul acestui an, în România s-au produs 31 de cutremure cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,7. Cele mai mari seisme din 2025, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
Mihail Hodorkovski
4
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Traian Băsescu pe strada
5
Traian Băsescu propune intervenția FMI: Coaliția nu își asumă „nici tehnic, nici politic”...
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Digi Sport
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică după-amiază
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Cutremur în România, vineri seara
seismograf
Cutremur în România, luni dimineața
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat
seismograf
Cutremur în România, vineri dimineață
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum...
Întâlnire între Marco Rubio și Volodimir Zelenski, la Munchen.
Mesajul transmis de Marco Rubio după ce s-a întâlnit cu Volodimir...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o...
Viktor Orban
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban...
Ultimele știri
„Nu mai există rușine.” Reacția lui Barack Obama la videoclipul rasist distribuit de Donald Trump
Rezultate LOTO, Duminică, 15 februarie 2026: La Joker, sunt în joc peste 10,24 milioane de euro. Suplimentare de fonduri la 6/49
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Ar trebui obligați medicii formați în România să lucreze în sistemul public înainte să plece în străinătate?
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Din Italia, direct pe gazonul de pe „Oblemenco“! Povestea magică trăită de un „pui de leu“ la derby-ul...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Românul celebru care „a lovit” în cei mai mari fotbaliști de la Universitatea Craiova. „Erau ca niște icoane...
Adevărul
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș, după derby-ul câștigat de Cristi Chivu în Italia. Juventus, decizie radicală
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“
Newsweek
Guvernul respinge o lege care ar schimba formula de calcul a pensiilor și ar da bani pensionarilor cu grupe
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online