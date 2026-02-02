„Cea mai mare piață pentru prădători și pedofili”. Meta, în fața unui proces istoric pentru acuzații de exploatare a copiilor

Procurorul general al statului New Mexico acuză Meta că a permis ca Facebook și Instagram să fie folosite pentru exploatarea sexuală a copiilor și traficul de persoane. Conform plângerii, compania ar fi prioritizat stimulentele de profit și implicarea utilizatorilor în detrimentul siguranței copiilor, permițând grupuri nemoderate pentru sex comercial și distribuirea de materiale cu abuz sexual asupra minorilor, informează The Guardian.

În cadrul procesului vor fi prezentate probe care, potrivit procurorului general Raúl Torrez, arată cum rețelele sociale ale Meta creează medii periculoase pentru copii, expunându-i la exploatare sexuală, solicitări sexuale, sextorcare și trafic de persoane.

Acțiunea în justiție afirmă că alegerile de design ale Meta și stimulentele sale de profit au pus accentul pe creșterea implicării utilizatorilor în detrimentul siguranței copiilor și că firma nu a implementat măsuri de protecție eficiente. Statul acuză compania că a permis existența unor grupuri nemoderate dedicate sexului comercial și că a facilitat cumpărarea, vânzarea și distribuirea de materiale cu abuz sexual asupra copiilor (CSAM).

„În timp ce procurorul general din New Mexico face afirmații senzaționaliste, irelevante și menite să distragă atenția, prin selectarea tendențioasă a unor documente, noi ne concentrăm pe a demonstra angajamentul nostru de lungă durată față de sprijinirea tinerilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

„De peste un deceniu, am ascultat părinții, am lucrat cu experți și cu autoritățile de aplicare a legii și am desfășurat cercetări aprofundate pentru a înțelege problemele care contează cel mai mult. Folosim aceste informații pentru a face schimbări semnificative, precum introducerea conturilor pentru adolescenți, cu protecții integrate, și oferirea de instrumente pentru ca părinții să poată gestiona experiențele copiilor lor. Suntem mândri de progresele făcute și lucrăm constant pentru a face mai mult”, a continuat acesta.

Procesul vine în urma unei investigații Guardian desfășurate timp de doi ani și publicate în 2023, care a arătat că gigantul tehnologic avea dificultăți în a împiedica folosirea platformelor sale pentru traficul de copii. Investigația este citată de mai multe ori în documentele depuse la dosar. Într-un interviu acordat Guardian în 2024, Torrez a spus că, în opinia sa, Meta este „cea mai mare piață pentru prădători și pedofili la nivel global”.

După o săptămână de selecție a juraților, pledoariile de deschidere sunt programate pentru 9 februarie, urmând prezentarea probelor. Procedurile sunt estimate să dureze aproximativ șapte săptămâni.

Companiile de social media au susținut mult timp că nu sunt responsabile pentru infracțiunile comise prin intermediul rețelelor lor, invocând o lege federală americană care, în general, protejează platformele de răspunderea juridică pentru conținutul creat de utilizatori, secțiunea 230 din Communications Decency Act. Tentativele Meta de a invoca secțiunea 230 și Primul Amendament pentru a obține respingerea cazului au fost respinse printr-o decizie judecătorească din iunie 2024, deoarece procesul se concentrează pe designul produselor platformei Meta și pe alte aspecte care nu țin de exprimare, precum deciziile interne privind conținutul și modul de selectare a acestuia.

Procesul din New Mexico are loc la doar o săptămână după începerea unui caz de mare vizibilitate la Los Angeles, în care sute de familii și școli din SUA acuză Meta, Snap, TikTok și YouTube că au făcut rău copiilor. Reclamanții susțin că platformele i-au făcut pe tinerii utilizatori să devină dependenți, ceea ce a dus la depresie, tulburări alimentare, automutilare și alte probleme de sănătate mintală. Procedurile implică aproximativ 1.600 de reclamanți, inclusiv peste 350 de familii și 250 de districte școlare. Snap și TikTok au ajuns la înțelegeri cu reclamanții, în timp ce Meta și YouTube rămân în proces. Fiecare companie a negat acuzațiile.

„Faptul că aceste cazuri ajung în instanță arată că barajul secțiunii 230 începe să cedeze în cazul platformelor de social media”, a declarat Sacha Haworth, director executiv al Tech Oversight Project.

„Acestea sunt procesele unei generații; așa cum lumea a urmărit cum instanțele au tras la răspundere marile companii din tutun și din industria farmaceutică, vom vedea pentru prima dată directori executivi din big tech urcând la bara martorilor”, a adăygat Haworth.

Printre martorii-cheie ai reclamanților în procesul din New Mexico se vor afla, potrivit așteptărilor, cadre didactice și oficiali din structurile de aplicare a legii, care vor vorbi despre presupusele prejudicii și infracțiuni pe care le-au observat pe Facebook, Instagram și WhatsApp, precum și avertizori de integritate, care ar putea dezvălui discuții interne din companie. Adolescenții și familiile care au suferit prejudicii pe aceste platforme nu sunt așteptați să depună mărturie.

Torrez și echipa sa au luat deja depoziția directorului general al Meta, Mark Zuckerberg, și ar putea difuza fragmente din aceasta în instanță, dacă el nu va fi prezent. Jurisdicția statului New Mexico limitează capacitatea autorităților de a obliga martori din afara statului să depună mărturie în persoană.

Pe parcursul drumului procesului către instanță, biroul procurorului general a făcut mai multe dezvăluiri cu acuzații noi. Printre acestea se numără afirmația că Meta ar fi obținut profit prin plasarea de reclame ale unor companii precum Walmart și Match Group lângă conținut care sexualiza copiii, potrivit unor documente interne.

Documente interne ale Meta, obținute de biroul procurorului general, arată că firma estimează că aproximativ 100.000 de copii de pe Facebook și Instagram sunt supuși zilnic hărțuirii sexuale online. Documentele depuse la dosar au scos la iveală fragmente de conversații în care utilizatori ar fi discutat despre metode de a ademeni minori în interacțiuni sexuale.

Un fost angajat Instagram a declarat în 2023, în fața Congresului, că propria sa fiică a primit avansuri sexuale nedorite pe Instagram. Când a informat conducerea superioară a Meta, a spus că a fost ignorat.

Printre probele care urmează să fie prezentate în instanță se află detalii despre arestarea, în 2024, a trei bărbați acuzați că au vizat sexual copii prin intermediul platformelor Meta. Cazul a făcut parte dintr-o anchetă denumită „Operation MetaPhile” de către biroul procurorului general. Agenți sub acoperire, care se dădeau drept copii, au fost contactați de suspecți, care ar fi solicitat relații sexuale după ce au identificat minori folosind funcții de design ale Facebook și Instagram.

Potrivit procurorului general al statului, agenții nu au inițiat nicio conversație despre activități sexuale. După o creștere a activității adulților către unul dintre conturile agentului sub acoperire, Meta nu l-a închis, ci i-a trimis informații despre cum să monetizeze conturile și să își crească numărul de urmăritori.

Un document depus săptămâna trecută a dezvăluit acuzații potrivit cărora Zuckerberg ar fi aprobat accesul minorilor la chatboți AI, în ciuda avertismentelor din partea echipelor de siguranță ale companiei că acești roboți ar putea intra în interacțiuni sexuale. Mesaje interne citate în documente ar arăta că „Meta, sub conducerea lui Zuckerberg, a respins recomandările personalului său de integritate și a refuzat să impună măsuri de protecție rezonabile pentru a preveni expunerea copiilor la conversații cu caracter de exploatare sexuală cu chatboții săi AI”.

Documentele descriu o discuție internă din martie 2024 despre controalele parentale pentru minorii care folosesc chatboți AI pe platformele Meta; un angajat a întrebat dacă părinții pot dezactiva chatboții pentru copiii lor. Un alt angajat a răspuns că este o „decizie la nivelul lui Mark” și că părinții nu pot dezactiva această funcție.

