Video Dilema anuală a șoferilor: când trecem la anvelopele de vară. Ce spune legislația din România

Unii șoferi au început deja să treacă la cauciucurile de vară. Credit foto: Guliver/Getty Images

Temperaturile sunt în creștere și mulți șoferi se întreabă când vor putea schimba cauciurile de iarnă cu cele de vară. Legislația din România prevede reguli clare în privința anvelopelor de iarnă, însă nu spune nimic despre momentul în care trebuie să facem trecerea la cele de vară. Ca să scape de această dilemă, mulți șoferi aleg anvelopele all season.

În vestul țării, la orele prânzului, temperaturile depășesc 15 grade Celsius. Unii șoferi au început deja să treacă la cauciucurile de vară.

„Le-am schimbat”, spune o șoferiță.

„Aici e zonă mai caldă, s-ar putea și schimba cauciucurile, dar fac un drum spre Alba și nu știu cum va fi vremea pe acolo”, povestește altcineva.

Legislația din România obligă șoferii să circule cu mașinile echipate cu anvelope de iarnă pe drumuri acoperite de polei, gheață sau zăpadă, însă nicio lege nu ne spune când putem renunța de tot la cauciucurile pentru sezonul rece. Iar dacă întârziem prea mult și ne prinde vara, ne expunem riscurilor de pe șosele, spun specialiștii.

„Cauciucurile de iarnă sunt făcute strict pentru iarnă, vara sunt 3 chestii foarte importante. În primul rând, singuranța dumneavoastră, în al doilea rând consumul mașinii crește și în al treilea rând uzura. Într-o vară se poate duce un set de cauciucuri noi”, explică Ștefan Oncea, proprietarul unei vulcanizări din Timișoara.

„Unii specialiști spun că temperatura optimă pentru a schimba cauciucurile de iarnă cu cele de vară este de 7 grade, alții spun 10 grade Celsius. Cert este că mulți români aleg să nu se mai complice cu această situație și aleg anvelopele pentru toate sezoanele”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„Eu, de obicei, folosesc MS-uri. E mai convenabil cu banii de la an la an”, spune un tânăr.

„De obicei, cumpăr all season, gen toate sezoanele și nu trebuie să le mai schimb. E mai simplu și puțin mai ieftin”, completează un alt șofer.

„Le schimb o dată la doi ani. Da, all season”, spune altcineva.

În Austria și Italia, legislația oferă șoferilor o dată certă pentru obligativitatea schimbării anvelopelor de iarnă cu cele de vară. În Franța și Germania, în schimb, legislația seamănă cu cea de la noi și le oferă posibilitatea șoferilor să le schimbe atunci când vor.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

