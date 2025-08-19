Live TV

Cosmopolis – Un cartier cât un oraș: plajă, lac, piscine, parcuri, mall, magazine, clinici și o școală internațională

DJI_0209s Articol susținut de Cosmopolis
Ce înseamnă urbanism integrat și un masterplan gândit pentru următorii 15 ani Urbanismul integrat, tendința viitorului în real estate

Urbanismul integrat înseamnă mai mult decât simpla construcție a unor clădiri, înseamnă infrastructură creată înainte ca populația unui cartier să devină mult prea densă, servicii de proximitate și un echilibru între locuire, mobilitate și calitatea vieții. Dacă vom căuta astfel de complexuri rezidențiale care să fie orașe în oraș, vom vedea că exemplele care să îndeplinescă toate condițiile unui ecosistem cu urbanism integrat sunt unele rare.

Punem pe foaie toate elementele unui cartier care să funcționeze zilnic ca un mic oraș, iar rezultatul ne spune că trebuie să respecte următoarele puncte: să aibă rețea rutieră proprie, transport public dedicat, spații comerciale, centre educaționale și medicale, spații verzi și infrastructură sportivă.

În peisajul imobiliar autohton, în care multe proiecte rezidențiale oferă doar clădiri, fără alte beneficii reale pentru locuitori, cartierul Cosmopolis din Nordul Capitalei se distinge atât prin complexitatea proiectului, cât și prin abordarea pe care a implementat-o în cei 18 ani de la demararea proiectului. De altfel, Cosmopolis este și cea mai amplă dezvoltare rezidențială privată din România, cu o comunitate de peste 17.000 de locuitori și un plan urbanistic care se întinde pe încă 10 -15 ani.

„Am înțeles încă de la început că oamenii nu vor doar o locuință, ci o viață completă. Urbanismul integrat care a fost aplicat la Cosmopolis nu înseamnă doar o infrastructură pusă la punct, ci o viziune în care funcționalitatea, confortul și comunitatea merg împreună. Oamenii se mută aici pentru facilități, dar rămân pentru pentru că se simt bine și au la îndemână tot ce au nevoie pentru o viață de calitate”, subliniază Gabriel Voicu, director de vânzări al Cosmopolis.

Fiecare etapă de construcție de locuințe a fost susținută de investiții în servicii complementare pentru o viață echilibrată a comunității. Cartierul dispune de un mall propriu – Cosmopolis Plaza – cu supermarketuri precum Carrefour și Lidl, zeci de magazine și cafenele, restaurante, farmacii și zone de socializare. Un centru medical (Affidea Cosmopolis) și un campus educațional internațional (Mark Twain International School Cosmoplis) asigură acces rapid la educație și sănătate. Mai mult, 63 de piscine exterioare sunt disponibile gratuit rezidenților, iar acestea completează componenta de relaxare și socializare. Acestea sunt doar o parte din multiplele facilități construite în cartierul Cosmopolis din Nordul Capitalei.

Cosmopolis nu doar că atrage atenția în piața real estate prin expansiunea sa constantă, dar înregistrează anual și o creștere importantă a numărului de locuitori. Doar în prima jumătate a anului 2025 au fost cu 30% mai multe imobile achiziționate aici față de nivelul perioadei similare de anul trecut, într-un context economic în care multe alte proiecte imobiliare au stagnat. Oamenii aleg Cosmopolis în primul rând pentru beneficiile complete pe care le au la îndemână, nu doar datorită prețului per metru pătrat al apartamentelor.

„Vedem din ce în ce mai des că decizia de achiziție nu mai este influențată doar de preț sau de suprafață, ci de ceea ce oferă cartierul dincolo de pereții locuinței. Clienții vin pentru piscine, pentru grădiniță și pentru campusul Mark Twain International School. Mai vin și pentru a avea la dispoziție magazine aproape de casă, sau poate pentru a avea acces în orice clipă la o plajă pe malul lacului. Aceste facilități au fost gândite de la început pentru a face diferența într-o piață competitivă și saturată de oferte standard”, explică Gabriel Voicu.

Opus Land Development a gândit întregul proiect Cosmopolis în mod etapizat, după un masterplan bine pus la punct. Fiecare extindere vine cu infrastructură nouă și accesibilitate îmbunătățită. Strategia de lungă durată este una dintre cele mai importante diferențe față de alte proiecte din regiune.

„Cosmopolis este construit în etape naturale, fără a grăbi lucrurile, cu o strategie clară pe termen lung. Avem un masterplan gândit pentru următorii 15 ani și fiecare pas în extinderea Cosmopolis este sincronizat cu dezvoltarea infrastructurii și a facilităților pentru locuitori. Nu livrăm doar apartamente și case, ci scopul nostru este să dezvoltăm comunități bine închegate. O parte importantă din vânzările nostre vine din recomandări, ceea ce validează faptul că întregul proiect Cosmopolis a fost dezvoltat pe fundamente solide și cu accent pe calitatea vieții pentru fiecare rezident”, completează Gabriel Voicu.

Urbanismul integrat, tendința viitorului în real estate

Urbanismul integrat poate părea un lux pentru dezvoltările imobiliare mai mici, dar atunci când vorbim de proiecte rezidențiale de mărimea unor orașe, atunci urbanismul integrat este cheia succesului. Este o nevoie reală pentru orașele mari și un model de dezvoltare pe care a reușit să îl ofere chiar un cartier rezidențial privat din România, care a înțeles de la prima etapă a sa că valoarea unei proprietăți crește exponențial când este parte dintr-un întreg sistem funcțional, gândit în primul rând pentru confortul celor care aleg să devină locuitori ai blocurilor, vilelor și caselor de aici.

