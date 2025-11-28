Live TV

Analiză Mai multe autorizații de construire în 2025, dar proiecte mai mici. Expert: „Nu înseamnă o revenire completă a pieței"

Numărul autorizațiilor de construire pentru locuințe a crescut în primele zece luni din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), însă această evoluție trebuie privită cu prudență, avertizează specialiștii. „Creșterea arată o îmbunătățire a încrederii și un apetit mai mare pentru noi proiecte, dar este în primul rând un semnal la nivel de intenție, nu o revenire completă a pieței”, a transmis Alexandru Ispir, expert în imobiliare, pentru redacția Digi24.ro.

În perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2025 au fost eliberate 31.678 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 4,1% față de perioada similară din 2024.

Creșteri s-au înregistrat în toate regiunile de dezvoltare, cele mai mari avansuri fiind raportate în Vest (+297 autorizații), Centru (+235) și Nord-Vest (+192). Creșteri au mai fost consemnate în Nord-Est (+134), Sud-Est (+117), Sud-Vest Oltenia (+109), București-Ilfov (+97) și Sud-Muntenia (+70).

Scădere față de luna precedentă

La nivel lunar, datele arată o încetinire a ritmului de autorizare. În octombrie 2025 au fost eliberate 3.259 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 9,4% față de septembrie.

Suprafața utilă totală autorizată a fost de 836.435 mp, cu un minus de 17,2% față de luna precedentă.

Iar circa 70% dintre autorizații au vizat zona rurală.

Scăderi lunare s-au înregistrat în Nord-Est (-208 autorizații), Centru (-81), Sud-Vest Oltenia (-36), Nord-Vest (-23), București-Ilfov (-12) și Sud-Muntenia (-4), în timp ce creșteri ușoare au fost raportate în Vest (+15) și Sud-Est (+10).

Datele INS arată evoluții diferite de la o regiune la alta. În timp ce Vestul și Nord-Estul au înregistrat creșteri consistente, regiunea București-Ilfov a raportat scăderi față de anul anterior.

„Regiunile evoluează diferit în funcție de economie, costuri, urbanism și dinamica locală. În Vest sau Nord-Est există investiții și cerere mai activă. București-Ilfov are costuri ridicate și un stoc mare de proiecte deja livrate, ceea ce temperează autorizațiile noi”, a explicat Ispir.

Mai multe autorizații, dar locuințe mai mici

Comparativ cu octombrie 2024, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 3%, însă suprafața utilă totală a scăzut cu 19,4%, semn că proiectele autorizate sunt, în medie, mai mici.

„Creșterea autorizațiilor arată o îmbunătățire a încrederii și un apetit mai mare pentru noi proiecte, dar este în primul rând un semnal la nivel de intenție. Nu înseamnă automat o revenire completă a pieței, pentru că depinde de finanțare, costuri și ritmul real al construcțiilor”, a declarat pentru Digi24.ro Alexandru Ispir, expert în imobiliare.

Potrivit acestuia, diferența dintre numărul de autorizații și scăderea suprafeței indică o schimbare de strategie în piață.

„Acest contrast sugerează că se construiesc mai multe locuințe, dar mai mici, mai compacte și mai accesibile. Mulți dezvoltatori aleg proiecte individuale sau unități reduse, nu ansambluri mari. Tendința este clar orientată spre funcționalitate și eficiență”, a explicat Ispir.

Referitor la faptul că majoritatea autorizațiilor sunt emise în mediul rural, expertul a transmis că acest lucru nu indică neapărat o migrare masivă a populației către sate: „Ponderea mare a autorizațiilor din rural nu înseamnă că românii se mută masiv la țară. Mai degrabă reflectă faptul că se construiesc multe case individuale, iar terenurile sunt mai accesibile. Totodată, telemunca și dorința pentru mai mult spațiu stimulează proiecte la periferie”.

Ce înseamnă datele pentru cumpărători și investitori

„Pentru cei care vor să cumpere o locuință, statistica nu ar trebui să fie decisivă”, mai spune Alexandru Ispir, „momentul potrivit ține mai mult de stabilitatea financiară decât de statistici. Pentru investitori, datele sugerează că oferta va crește în unele regiuni, ceea ce poate tempera prețurile”. 

Concluzia specialistului: „Este un indicator pozitiv, dar moderat. Pentru a confirma o revenire stabilă a pieței, trebuie urmărite și livrările efective de locuințe, nu doar autorizațiile”.

