Cum tăiem ceapa fără să plângem? Trucul dezvăluit de oamenii de știință

Data publicării:
ceapa
Cum tăiem ceapa fără să plângem? Trucul dezvăluit de oamenii de știință Foto: Profimedia

Cum să tăiem ceapa fără să plângem? Gospodinele încearcă să găsească un răspuns de la începuturile lumii. Soluția vine de la cercetătorii unei prestigioase universități din Statele Unite.

Cercetătorii spun că ajungem să vărsăm lacrimi adevărate pentru că ceapa conține un compus chimic care este eliberat în aer în timpul tăierii. Experimentele realizate de specialiștii de la Universitatea Cornell arată că nu vom plânge dacă folosim cuțite cu lame mai ascuțite și dacă tăiem mai lent ceapa, cu mișcări blânde.

Cantitatea de vapori eliberați de ceapă în timpul tăierii va rămâne sub nivelul ochilor și se va dimunua, explică oamenii de știință. Astfel ochii rămân uscați și suprafețele din bucătărie mai sigure.

Răcirea cepei la frigider pentru a nu lăcrima este doar un mit, mai spun cercetătorii, care ne sfătuiesc să nu facem asta pentru că vom plânge mai mult.

