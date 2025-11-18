Cum tăiem ceapa fără să plângem? Trucul dezvăluit de oamenii de știință Data publicării: 18.11.2025 07:00 Cum tăiem ceapa fără să plângem? Trucul dezvăluit de oamenii de știință Foto: Profimedia Cum să tăiem ceapa fără să plângem? Gospodinele încearcă să găsească un răspuns de la începuturile lumii. Soluția vine de la cercetătorii unei prestigioase universități din Statele Unite. Cercetătorii spun că ajungem să vărsăm lacrimi adevărate pentru că ceapa conține un compus chimic care este eliberat în aer în timpul tăierii. Experimentele realizate de specialiștii de la Universitatea Cornell arată că nu vom plânge dacă folosim cuțite cu lame mai ascuțite și dacă tăiem mai lent ceapa, cu mișcări blânde.Cantitatea de vapori eliberați de ceapă în timpul tăierii va rămâne sub nivelul ochilor și se va dimunua, explică oamenii de știință. Astfel ochii rămân uscați și suprafețele din bucătărie mai sigure.Răcirea cepei la frigider pentru a nu lăcrima este doar un mit, mai spun cercetătorii, care ne sfătuiesc să nu facem asta pentru că vom plânge mai mult. Constantin Toma: Taxele locale vor crește în 2026 cu peste 75%. Primăriile vor încasa mai puțin Fermierii români, sub presiunea importurilor. Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc în hipermakerturi Sondaj: Cursă strânsă între primii patru candidați pentru Primăria Capitalei Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat Ministrul Bogdan Ivan: „Nu există niciun motiv să crească prețurile carburanților chiar și cu un ban” Lucrări majore în Sectorul 3 al Capitalei: drumurile construite peste țevile de gaze vor fi închise Sătenii din Plauru, Tulcea, evacuați de urgență din cauza unei nave cu GPL lovite de dronele rusești noaptea trecută Șefa stomatologilor pediatrici, după cazul fetiței moarte: „Anestezia generală trebuie să se întâmple în condiții de spitalizare” Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. Mesaj Ro-Alert în județul Tulcea Editor : A.P. Etichete: ceapa studiu Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost... 2 Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din... 3 SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la... 4 Scandal public între președintele Societății Române de ATI și medicul Iuliu Torje: „Un... 5 Volodimir Zelenski și Emmanuel Macron, acord istoric pentru achiziționarea de avioane...