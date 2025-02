Ghidul Climate Paths: Un pas strategic spre economia verde a viitorului

Lansarea Ghidului de bune practici Climate Paths a adus în prim-plan strategii inovatoare și modele europene de succes, adaptate pentru a sprijini economia României în tranziția verde. Evenimentul desfășurat pe 18 februarie la Palatul Victoria, transmis live pe Digi24.ro, a reunit lideri din sectorul public, privat, ministerial și academic, confirmând angajamentul României pentru inovare și sustenabilitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Colaborare româno-norvegiană pentru un viitor sustenabil

Unul dintre aspectele importante discutate a fost impactul colaborărilor internaționale asupra tranziției verzi. România are acces la expertiză și modele de succes europene, iar parteneriatul cu Norvegia oferă un cadru concret pentru integrarea soluțiilor inovatoare.

"Această îmbinare între politicile publice și sursele de finanțare să ducă în primul rând la creșterea economică, la păstrarea și creșterea competitivității, la o cercetare mai bună, mai aplicată și o digitalizare și informatizare a societății. Noi trebuie să ne adaptăm în permanență, inovând și găsind soluții pentru toate ramurile activității noastre.”, a transmis Mihaela Frăsineanu, Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului.

“Ne confruntăm cu provocări climatice majore, dar trebuie să le privim ca oportunități. Climate Paths ne arată că soluțiile inovatoare există, pot funcționa și mai ales, putem îmbunătăți ceea ce avem deja.“, a declarat Bogdan Dumea, Secretar de Stat, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Recomandări esențiale pentru accelerarea tranziției verzi

Ghidul Climate Paths oferă soluții concrete, inspirate din Norvegia, pentru ca România să joace un rol important în dezvoltarea unei economii sustenabile:

Dezvoltarea parteneriatelor public-private pentru transfer rapid de inovație;

Sprijinirea start-up-urilor și IMM-urilor în adoptarea tehnologiilor sustenabile;

Simplificarea accesului la finanțare și colaborare europeană și internațională;

Crearea unui cadrul legislativ stabil pentru sprijinirea investițiilor în tehnologii verzi;

Integrarea rezultatelor cercetării în strategia națională de dezvoltare sustenabilă.

Ciprian Stănescu, Președinte, Social Innovation Solutions, a subliniat: “Ghidul oferă recomandări aplicabile pentru adoptarea tehnologiilor verzi și soluțiilor sustenabile, contribuind astfel la combaterea schimbărilor climatice. Climate Paths a reunit în cadrul Climate Solutions Forum, care a avut loc în octombrie, la Palatul Parlamentului și Palatul Victoria, peste 200 de experți și cercetători.”

Ulterior, o delegație română a vizitat Norvegia, unde a explorat ecosisteme inovatoare precum Consiliul Norvegian pentru Cercetare, Universitatea din Oslo, Universitatea Norvegiană de Științe ale Vieții unde se află și Centrul Național pentru Agricultură Urbană și acceleratoare precum EIK Lab și Aggrator, exemple în care cercetarea și antreprenoriatul colaborează pentru dezvoltarea soluțiilor sustenabile. Simplificarea accesului la fonduri europene a permis implementarea rapidă a tehnologiilor de vârf, inclusiv sisteme avansate de captare a carbonului și aplicații digitale pentru optimizarea energetică.

“Trebuie să construim proiecte care să aibă trasabilitate. Tehnologiile nu pot fi transferate identic dintr-o țară în alta, ci trebuie adaptate nevoilor locale.” a spus Roxana Cojocaru, Director Executiv, Social Innovation Solutions, ca o concluzie a ghidului.

Birger Gjelsten Veum, Prim-Secretar al Ambasadei Norvegiei în România, a reafirmat sprijinul pentru colaborarea bilaterală: “Tranziția verde și incluziunea socială vor rămâne priorități principale. Suntem deschiși pentru noi proiecte care să sprijine aceste direcții.”

Lansarea ghidului marchează un pas important pentru viitorul sustenabil al României. Urmează implementarea acestor măsuri și transformarea provocărilor în oportunități reale pentru economie și societate.

Descoperă soluțiile propuse în Ghidul de bune practici Climate Paths: https://www.socialinnovationsolutions.org/climate-paths

Ghidul face parte dintr-un efort mai amplu al proiectului „Climate Paths: Innovative Methods for Mitigating Climate and Environmental Impact”, CASE NUMBER: 2024/392445, implementat de Social Innovation Solutions în parteneriat cu Cancelaria Prim-Ministrului României și Smart Innovation Norway, prin Open Call for Bilateral Cooperation in the Green Transition, finanțat prin EEA and Norway Grants 2014 – 2021 și operat de Innovation Norway.

Despre Social Innovation Solutions

Misiunea Social Innovation Solutions (SIS) este de a susține indivizi și organizații să înțeleagă transformările viitorului și să dezvolte soluții sustenabile de tehnologie, politici publice și antreprenoriale. SIS organizează mai multe programe de educație de sustenabilitate în România și în 4 țări din Europa Centrală și de Est, lucrând cu peste 20.000 de IMM-uri și ONG-uri în programe precum Academia de Sustenabilitate, Transformator și Sustainability Hub. De asemenea, SIS dezvoltă mai multe platforme de conversații despre sustenabilitate și trenduri de viitor ca ESG Journey sau Climate Change Summit și oferă consultanță și programe de educație în foresight, inovație și sustenabilitate, precum ESG Lab.

Editor : A.D.V.