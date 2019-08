Nicolas Cage a explicat după trei decenii apariția de doar 16 secunde în pelicula „Never on Tuesday”

Nicolas Cage a explicat după treizeci de ani scurta sa apariție în filmul ”Never on Tuesday/ Jocul întâmplării”, unde traversează ecranul pentru câteva secunde la volanul unei mașini de lux purtând un nas fals, arată contactmusic.net, citat de Mediafax.

Cage apărut pe genericul comediei ”Never on Tuesday/ Jocul întâmplării”, filmul de debut al regizorului Adam Rifkin fiind identificat drept ”bărbatul din mașina sport”.

Într-un interviu publicat de platforma Vulture la începutul lunii august, Cage a devăluit cum a ajuns la personajul ciudat care face avansuri femeilor în scena din comedia lansată în 1989.

Actorul acum în vârstă de 55 de ani a arătat că a fost ideea lui să își doteze personajul cu o ”diformitate fizică”, pentru că regizorul îi acordase mână liberă din punct de vedere creativ.

''Toată treaba a fost ideea mea, da. Personajul era doar un tip grețos care voia să agațe tipe din Ferrari și nu mi se părea prea interesant. Așa că am venit cu ideea: personajul are o diformitate fizică. Arată ca un ciudat, are nasul mare, a fost abuzat de colegi când era mic, i se zicea «Pinocchio» la școală. Tatălui său îi e milă de el așa că i-a luat un Ferrari ca să-l facă să se simtă mai bine. E singuratic așa că atunci când vede niște oameni pe marginea drumului, vrea să-i ajute și să vadă dacă sunt răniți. Am și strigat ”Pinocchio! Pinocchio!”, dar au tăiat din scenă. Așa că mă întorc la mașină și plec.”, a povestit Cage.

''Cam ăsta e personajul de 16 secunde. Pentru mine asta e interesant! Nu aș fi jucat un tip cu un sacou de fițe și cu lanț de aur, «păpușa, hai la mine în mașină», de câte ori n-am văzut asta?!”, a explicat Nicolas Cage care a spus că visul oricărui actor e să audă ”dă-i drumu´´!” când joacă un personaj secundar într-un film.

”Dacă trec prin scenă și nici nu sunt plătit, lasă-mă să face orice vreau și să dau viață viziunilor mele experimentale. Au zis «dă-i drumu´!», cele mai frumoase cuvinte pe care un actor poate să le audă pe platoul de filmare. Și, apropo, aș face-o din nou. Aș face-o din nou, dacă îmi oferă cineva o apariție în film și îmi dă mână liberă să explorez. Aș face-o din nou imediat”, a precizat vedeta.

În cei peste 30 de ani de carieră, Nicolas Cage a realizat peste 40 de filme, printre care se numără "Leaving Las Vegas/Părăsind Las Vegas-ul" (1995), care i-a adus un premiu Oscar pentru interpretare, şi "Wild At Heart/Suflet sălbatic" (1990), în regia lui David Lynch, recompensat cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes. În 2010, actorul a filmat în România pentru pelicula "Ghost Rider - Spirit of Vengeance/Ghost Rider: Demonul răzbunării", care a fost lansată în 2012. Nicolas Cage a revenit în România şi în 2014 pentru a lucra la filmul "The Dying of the Light", în regia lui Paul Schrader.

Cage a primit trofeul Transilvania pentru contribuţia la dezvoltarea cinematografiei mondiale la Transilvania International Film Festival (TIFF) 2019 de la Cluj-Napoca.

