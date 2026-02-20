A murit actorul Eric Dane, din serialul Anatomia lui Gray. „McSteamy” fusese diagnosticat cu o boală cumplită

Actorul Eric Dane, care l-a interpretat pe doctorul Mark Sloan în serialul de televiziune de succes „Anatomia lui Grey”, a murit joi, la vârsta de 53 de ani, a anunţat familia sa. În urmă cu mai puţin de un, actorul dezvăluise că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA).

„Eric Dane a murit joi după-amiază, în urma unei lupte curajoase cu SLA”, a anunţat familia sa într-un comunicat, potrivit revistei People şi altor mass media, scrie Agerpres.

„Şi-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soţia sa devotată şi de cele două fiice frumoase ale sale, Billie şi Georgia, care erau centrul lumii sale”.

SLA este o boală progresivă, în care creierul unei persoane pierde conexiunea cu muşchii. Este cunoscută şi sub numele de boala Lou Gehrig, după jucătorul de baseball din Hall of Fame, care a murit din cauza acestei boli în 1941, la vârsta de 37 de ani.

„De-a lungul călătoriei sale cu SLA, Eric a devenit un susţinător pasionat al conştientizării şi cercetării, hotărât să facă o diferenţă pentru alţii care se confruntă cu aceeaşi luptă”, a adăugat familia lui Dane.

Dane şi soţia sa, actriţa Rebecca Gayheart, care au împreună doi copii, s-au despărţit în 2018, după 14 ani de căsnicie. Dar în martie anul trecut, chiar înainte ca Dane să îşi anunţe public diagnosticul, Gayheart a încercat să anuleze cererea de divorţ, a relatat People, citând documente judiciare.

Eric William Dane, care mai are un frate mai mic, s-a născut pe 9 noiembrie 1972, în San Francisco, dintr-un tată arhitect şi o mamă casnică, arată biografia sa de pe IMDB.com.

Primul său rol în televiziune a fost în „The Wonder Years” în 1993, iar 2005 i-a adus marea şansă cu „Anatomia lui Grey”. Printre rolurile sale pe marele ecran se numără „Marley & Me” şi „X-Men: The Last Stand”.

Timp de 15 ani, Eric Dane a jucat rolul unui chirurg plastician poreclit „McSteamy” de personajele feminine din serialul „Anatomia lui Grey”.

De asemenea, a jucat în serialul „Euphoria” şi a declarat că, după diagnosticare, va reveni totuşi pe platourile de filmare pentru al treilea sezon.

