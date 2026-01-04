Fostul preşedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că şi-ar putea imagina operaţiuni de răpire îndreptate împotriva unor lideri ai lumii, similare celei desfăşurate de Statele Unite în Venezuela, menţionându-l explicit pe cancelarul federal german Friedrich Merz, potrivit agenţiei dpa.

„Răpirea neo-nazistului Merz poate fi o excelentă întorsătură în acest carnaval de evenimente”, a afirmat Medvedev, care ocupă în prezent funcţia de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, într-o declaraţie citată de agenţia TASS. El a adăugat că un asemenea scenariu „nu ar fi nerealist”.

Medvedev a susţinut, fără a oferi dovezi, că ar exista motive pentru urmărirea penală a cancelarului german chiar în Germania. „Prin urmare, nu ar fi o pierdere, mai ales când cetăţenii suferă inutil”, a spus oficialul rus.

Fost preşedinte al Rusiei între 2008 şi 2012, Medvedev s-a remarcat în ultimii ani ca unul dintre cei mai vocali susţinători ai unei linii dure a Kremlinului, lansând frecvent declaraţii extrem de acide la adresa Ucrainei şi a Occidentului.

În acelaşi context, Medvedev a comentat şi poziţia administraţiei Donald Trump privind legitimitatea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, care a fost arestat în urma unei operaţiuni militare a SUA şi dus la New York.

Potrivit lui Medvedev, afirmaţiile conform cărora Maduro nu ar fi un lider legitim „nu rezistă unei analize”.

De asemenea, oficialul rus l-a vizat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că mandatul acestuia ar fi expirat de mult timp.

Moscova a susţinut în repetate rânduri că Zelenski este un lider ilegitim din cauza neorganizării unor noi alegeri.

Autorităţile de la Kiev au respins aceste acuzaţii, subliniind că Zelenski rămâne preşedinte în conformitate cu Constituţia Ucrainei, care permite extinderea mandatului prezidenţial pe durata stării de război.

