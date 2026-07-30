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Cancelarul Merz trage un semnal de alarmă după ce o rachetă rusească s-a prăbușit pe teritoriul NATO

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Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
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Pătrunderea unei rachete în spaţiul aerian polonez şi căderea acesteia în estul Poloniei, în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, demonstrează „lipsa completă de scrupule a Rusiei” şi faptul că Moscova este „pregătită de o escaladare” a tensiunilor cu Europa, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP şi Reuters.

Germania „condamnă ferm atacurile masive comise de Rusia împotriva Ucrainei”, în care din nou „numeroşi civili şi-au pierdut viaţa”, a deplâns pe X liderul german, un important susţinător al Kievului împotriva Moscovei.

„Stăm ferm alături de partenerii noştri”, a mai spus Merz pe X.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat mai devreme că racheta care a căzut în noaptea de miercuri spre joi în estul Poloniei nu pare să fi fost îndreptată către teritoriul polonez.

Conform primelor date, armata poloneză a identificat respectiva rachetă ca fiind o rachetă de croazieră rusească de tipul KH-101, potrivit Agerpres.

„Nu avem niciun motiv să credem că Polonia era ţinta”, a spus Tusk la o conferinţă de presă, desfăşurată în apropierea unui crater de circa 10 metri diametru provocat de impactul rachetei, într-o zonă nelocuită în apropierea oraşului Tarnawa-Kolonia, în regiunea Lublin.

El a subliniat că „toate detaliile” incidentului vor fi investigate, adăugând că „americanii sunt interesaţi să participe la procesul de investigare”, la fel şi „ucrainenii, care şi-au oferit de asemenea ajutorul”.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l clarificăm definitiv este dacă racheta a fost rusească, întrucât din punct de vedere politic acest lucru are întotdeauna o mare importanţă în faţa dezinformării”, a insistat Tusk.

Editor : C.L.B.

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