Cancelarul Merz trage un semnal de alarmă după ce o rachetă rusească s-a prăbușit pe teritoriul NATO

Pătrunderea unei rachete în spaţiul aerian polonez şi căderea acesteia în estul Poloniei, în timpul unui atac aerian rusesc masiv asupra Ucrainei, demonstrează „lipsa completă de scrupule a Rusiei” şi faptul că Moscova este „pregătită de o escaladare” a tensiunilor cu Europa, a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz, relatează AFP şi Reuters.

Germania „condamnă ferm atacurile masive comise de Rusia împotriva Ucrainei”, în care din nou „numeroşi civili şi-au pierdut viaţa”, a deplâns pe X liderul german, un important susţinător al Kievului împotriva Moscovei.

„Stăm ferm alături de partenerii noştri”, a mai spus Merz pe X.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat mai devreme că racheta care a căzut în noaptea de miercuri spre joi în estul Poloniei nu pare să fi fost îndreptată către teritoriul polonez.

Conform primelor date, armata poloneză a identificat respectiva rachetă ca fiind o rachetă de croazieră rusească de tipul KH-101, potrivit Agerpres.

„Nu avem niciun motiv să credem că Polonia era ţinta”, a spus Tusk la o conferinţă de presă, desfăşurată în apropierea unui crater de circa 10 metri diametru provocat de impactul rachetei, într-o zonă nelocuită în apropierea oraşului Tarnawa-Kolonia, în regiunea Lublin.

El a subliniat că „toate detaliile” incidentului vor fi investigate, adăugând că „americanii sunt interesaţi să participe la procesul de investigare”, la fel şi „ucrainenii, care şi-au oferit de asemenea ajutorul”.

„Singurul lucru pe care trebuie să-l clarificăm definitiv este dacă racheta a fost rusească, întrucât din punct de vedere politic acest lucru are întotdeauna o mare importanţă în faţa dezinformării”, a insistat Tusk.

Editor : C.L.B.