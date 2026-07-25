Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie, după ce s-au ciocnit violent Data publicării: 25.07.2026 19:14 Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie, după ce s-au ciocnit violent Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie, după ce s-au ciocnit violent pe un drum național din Dolj. Unul dintre șoferi a fost rănit și dus urgent la spital. Unul dintre conducătorii auto a vrut să vireze la stânga fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească.În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o benzinărie.Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Fermierii din Dolj, în pragul dezastrului: sute de culturi de porumb și floarea-soarelui aproape că s-au uscat din cauza secetei O femeie cu copilul în braţe, lovită de un camion în localitatea ieșeană Moșna Accident mortal pe Autostrada A1, în zona localității sibiene Cristian „Bătrânii așa au trăit, așa trăim și noi”. Viața în satul care nu a avut niciodată apă potabilă. Singurul izvor din zonă a secat acum De ce trebuie să păstrăm ratingul de țară. Economist: În momentul în care ajungi în categoria junk dispari de pe radarul investitorilor Anunțul meteorologilor: ce urmează după valul de furtuni și de când revine canicula. Sunt așteptate 38-40 de grade Două drone doborâte în mai puțin de 24 de ore, „un timp record”. Radu Miruță explică de ce condițiile au fost diferite azi față de ieri Rusia va continua atacurile în apropierea României, spune comandorul (r) Mateiu. „Cel mai important este că dronele au fost doborâte” Ce ar fi putut urmări Rusia prin trimiterea „intenționată” a dronei în spațiul aerian al României. Analiza generalului (r) Dorin Toma Editor : A.P. Etichete: dolj accident Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia... 2 Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului... 3 Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate... 4 Accident între un tren de călători care se îndrepta spre Constanţa şi o autocisternă: 200... 5 Cele mai importante beneficii ale mersului pe jos. Câți pași recomandă specialiștii să...