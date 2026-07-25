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Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie, după ce s-au ciocnit violent

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accident
Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie, după ce s-au ciocnit violent
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Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie, după ce s-au ciocnit violent pe un drum național din Dolj. Unul dintre șoferi a fost rănit și dus urgent la spital.

Unul dintre conducătorii auto a vrut să vireze la stânga fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească.

În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o benzinărie.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.

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