Două mașini au fost proiectate într-o benzinărie, după ce s-au ciocnit violent pe un drum național din Dolj. Unul dintre șoferi a fost rănit și dus urgent la spital.

Unul dintre conducătorii auto a vrut să vireze la stânga fără să se asigure, moment în care a fost lovit de o mașină care încerca să-l depășească.

În urma impactului, autoturismele au fost proiectate într-o benzinărie.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Editor : A.P.