Live TV

A fost lansată o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, în lei și euro. Dobânzi neimpozabile de până la 7,70%

Data publicării:
titluri fidelis
Sursă foto: Facebook / Ministerul Finanţelor
Din articol
Beneficii pentru donatorii de sânge

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi între 7 și 14 noiembrie, în titluri de stat Fidelis, listate la Bursa de Valori București, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,70% în lei și 6,30% în euro. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Investitorii pot vinde oricând titlurile la Bursa de Valori București, la prețul de piață.

„FIDELIS de noiembrie marchează cea de-a 10-a ediție din 2025 și, totodată, a 20-a de la debutul campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat”, a transmis Ministerul Finanțelor, într-un comunicat de presă.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Această ediție FIDELIS păstrează tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, care beneficiază de o dobândă preferențială de 7,95% pe an la titlurile în lei cu scadență la 2 ani.

Pragul minim de subscriere pentru această categorie este de 500 de lei, față de 5.000 de lei pentru tranșele obișnuite.

Donatorii pot investi maximum 100.000 de lei în această tranșă.

Ediția FIDELIS, care debutează pe 7 noiembrie, va conține și următoarele emisiuni:


În lei:

  • de 6,95% - cu scadența la 2 ani

  • de 7,35% - cu scadența la 4 ani

  • de 7,70% - cu scadența la 6 ani

În euro:

  • de 3,90% - cu scadența la 3 ani

  • de 5% - cu scadența la 5 ani

  • de 6,30% - cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu FIDELIS este de 100 de lei sau 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei (pentru emisiunile în lei) sau 1.000 de euro (pentru cele în euro).

Peste 18 miliarde de lei investiți în 2025

Potrivit Ministerului Finanțelor, cele nouă ediții FIDELIS derulate până acum în 2025 au atras investiții totale de peste 18,32 miliarde de lei, prin 190.258 de ordine de subscriere.

29.885 de investitori au fost donatori de sânge, care au cumpărat titluri de stat în valoare de peste 1,7 miliarde de lei. 

Editor : andreea.dobra

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
certificat de nastere
1
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
plen camera deputatilor
2
Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența...
d trump saluta de pe scara air force one
3
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
4
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
Former NASA astronaut Buzz Aldrin makes his entrance with girlfriend Anca Faur at an Apollo 11 anniversary celebration dinner
5
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul...
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Digi Sport
ANAF a făcut analiza: lovitură de milioane pentru Gigi Becali
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Piggybank Money Investment Schedule And Business
Condiția minimă pentru a lua salariu la o companie de stat: o ședință...
alin mastan jandarmerie (1)
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată...
justitie, ciocanel
Unul din judecătorii care l-au achitat pe Bănicioiu a ieșit la pensie...
factura la curent si bani
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie...
Ultimele știri
Șeful FBI anunță că autoritățile americane au dejucat un atentat terorist. Când urma să aibă loc atacul
Vicepreşedintele CJ Braşov, Şerban Todorică Constantin, a fost inculpat pentru abuz în serviciu. Acuzațiile aduse de DNA
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Ministerul Finanţelor: Costul de finanţare al statului pe termen lung a scăzut sub 7% pentru prima dată în acest an
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre varianta revizuită a PNRR: „Are o valoare de 21,4 miliarde de euro”. Premierul spune la ce vor fi folosiți banii
Alexandru Nazare.
Nazare, după descoperirea unei fraude de aproape 30 de milioane de lei: Vom curăţa piața de jucători neloiali
Euro
Proiect Golden Visa Romania: Investitorii străini pot să obțină drept de şedere temporară pentru investiţii minime de 400.000 de euro
al nazare, alaturi de oficiali sua
Ministrul Finanţelor face din nou o vizită în SUA: „România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Cine este fosta soacră a medicului Ștefania Szabo și ce funcție cheie are în județul Buzău. S-a aflat abia...
Fanatik.ro
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
Ce probleme a avut cu poliția doctorița găsită moartă în camera de gardă. Cum s-a apărat Ștefania Szabo
Adevărul
Burduja: Rușii trebuie scoși urgent în afara sectorului energetic românesc. Inclusiv prin naționalizare
Playtech
Cât te costă să faci o masă de Crăciun pentru 6 persoane în 2025. Calcul complet
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi Sport
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
Pro FM
Jon Bon Jovi, declarații despre momentul în care a fost la un pas de a renunța la cariera muzicală: „Nu mai...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
Un afacerist român urmărit internațional de peste zece ani se poate întoarce liniștit acasă. Scapă de...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neodihnitor. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles