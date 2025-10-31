A fost lansată o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, în lei și euro. Dobânzi neimpozabile de până la 7,70%

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot investi între 7 și 14 noiembrie, în titluri de stat Fidelis, listate la Bursa de Valori București, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,70% în lei și 6,30% în euro. Valoarea nominală a unui titlu este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Investitorii pot vinde oricând titlurile la Bursa de Valori București, la prețul de piață.

„FIDELIS de noiembrie marchează cea de-a 10-a ediție din 2025 și, totodată, a 20-a de la debutul campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat”, a transmis Ministerul Finanțelor, într-un comunicat de presă.

Beneficii pentru donatorii de sânge

Această ediție FIDELIS păstrează tranșa specială dedicată donatorilor de sânge, care beneficiază de o dobândă preferențială de 7,95% pe an la titlurile în lei cu scadență la 2 ani.

Pragul minim de subscriere pentru această categorie este de 500 de lei, față de 5.000 de lei pentru tranșele obișnuite.

Donatorii pot investi maximum 100.000 de lei în această tranșă.





Ediția FIDELIS, care debutează pe 7 noiembrie, va conține și următoarele emisiuni:



În lei:

de 6,95% - cu scadența la 2 ani

de 7,35% - cu scadența la 4 ani

de 7,70% - cu scadența la 6 ani

În euro:

de 3,90% - cu scadența la 3 ani

de 5% - cu scadența la 5 ani

de 6,30% - cu scadența la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu FIDELIS este de 100 de lei sau 100 de euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei (pentru emisiunile în lei) sau 1.000 de euro (pentru cele în euro).

Peste 18 miliarde de lei investiți în 2025

Potrivit Ministerului Finanțelor, cele nouă ediții FIDELIS derulate până acum în 2025 au atras investiții totale de peste 18,32 miliarde de lei, prin 190.258 de ordine de subscriere.

29.885 de investitori au fost donatori de sânge, care au cumpărat titluri de stat în valoare de peste 1,7 miliarde de lei.

