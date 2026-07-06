Activele fondurilor de pensii private au ajuns la 227,5 miliarde de lei. Cum sunt investiți banii românilor din Pilonul II

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) aveau active în valoare de 227,5 miliarde de lei la finalul lunii mai 2026, în creștere cu 37% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În același timp, activele fondurilor de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la 8,4 miliarde de lei, înregistrând un avans de 38% comparativ cu luna mai 2025.

Potrivit raportului ASF, investițiile fondurilor de pensii administrate privat au fost realizate în proporție de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei.

„Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București”, se arată în raportul ASF.

Contribuțiile încasate de fondurile de pensii private obligatorii în luna mai au fost de 2,09 miliarde de lei, iar contribuția medie s-a ridicat la 453 de lei.

La finalul lunii mai, Pilonul II avea 8.532.898 participanți.

Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în structura activelor fondurilor de pensii private obligatorii, respectiv 145,39 miliarde de lei, echivalentul a 63,9% din total. Pe locul al doilea se aflau acțiunile, cu active de 63,13 miliarde de lei și o pondere de 27,7%, urmate de fondurile de investiții și obligațiunile corporative, fiecare cu o pondere de 3,4%.

În cadrul Pilonului II sunt active fondurile de pensii Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

Activele fondurilor de pensii facultative au depășit 8 miliarde de lei

Și fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au continuat să crească. La finalul lunii mai 2026, acestea administrau active de 8,4 miliarde de lei, cu 38% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

ASF arată că și în cazul Pilonului III, cele mai multe investiții au fost realizate pe piața locală. „Cele mai multe investiții au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menționează în raport.

Contribuțiile virate în luna mai au totalizat 93 de milioane de lei, iar contribuția medie a fost de 167 de lei.

La finalul lunii mai, fondurile de pensii facultative aveau 1.080.199 participanți.

Titlurile de stat reprezentau principala clasă de active, cu o valoare de 5,297 miliarde de lei și o pondere de 63,1%, urmate de acțiuni, cu 2,41 miliarde de lei (28,7%), și de fondurile de investiții, care însumau 278,64 milioane de lei (3,3%).

În cadrul Pilonului III sunt active fondurile Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.

Editor : A.D.