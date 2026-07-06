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Două focare de rabie la bovine în Neamț. DSP caută persoanele care au intrat în contact cu animalele infectate

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Foto: Getty Images
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Din articol
Vaccinare obligatorie şi restricţii DSP identifică persoanele care au intrat în contact cu animalele bolnave

Două focare de rabie au fost depistate la bovine în localităţile Mănăstirea Neamţ şi Vânători-Neamţ, autorităţile instituind măsuri pentru limitarea extinderii bolii, în urma confirmării diagnosticului, a anunţat, luni, Prefectura Neamţ.

Potrivit sursei citate de Agerpres, cazurile au fost identificate în data de 1 iulie, pe păşuni aflate în extravilanul celor două localităţi şi au fost confirmate oficial în urma analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) Bucureşti.

Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Neamţ a adoptat un plan strict de măsuri sanitar-veterinare pentru controlul şi eradicarea focarelor, stabilind zone de protecţie şi de supraveghere, care includ localităţile Mănăstirea Neamţ, Vânători-Neamţ, Humuleşti, precum şi fondurile de vânătoare 25 Secu, 27 Drăgăneşti, 28 Grăşi, 26 Nemţişor, 32 Grumăzeşti şi 30 Agapia.

De asemenea, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Neamţ a demarat o anchetă epidemiologică, stabilind protocoale stricte de observare şi izolare pentru animalele care au intrat în contact cu exemplarele bolnave.

Vaccinare obligatorie şi restricţii

Măsurile dispuse includ vaccinarea antirabică obligatorie a tuturor animalelor de pe păşunile afectate, precum şi interzicerea circulaţiei carnivorelor în zonele restricţionate.

Totodată, animalele care prezintă semne clinice de boală urmează să fie eutanasiate, iar restul efectivelor din speciile receptive vor fi monitorizate timp de 30 de zile.

În ceea ce priveşte fondurile cinegetice, gestionarii au sarcina de a evalua efectivele de animale sălbatice, cu accent pe populaţiile de vulpi, şi de a intensifica supravegherea pasivă prin raportarea şi testarea cadavrelor găsite.

De asemenea, au fost aprobate acţiuni de vânătoare pentru speciile şacal şi vulpe, conform unui grafic ce urmează a fi implementat sub coordonarea CLCB.

DSP identifică persoanele care au intrat în contact cu animalele bolnave

Autorităţile au notificat Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Neamţ pentru declanşarea anchetei epidemiologice în vederea identificării persoanelor care au intrat în contact cu animalele bolnave, astfel încât acestea să beneficieze de tratamentele preventive necesare.

La nivel local, Primăria comunei Vânători-Neamţ a primit sarcina de a activa unitatea locală de sprijin, de a informa populaţia cu privire la riscurile bolii şi de a intensifica acţiunile de gestionare a câinilor fără stăpân, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Autorităţile judeţene reamintesc proprietarilor de animale obligaţia de a notifica neîntârziat DSVSA Neamţ cu privire la orice modificare apărută în statusul de sănătate al efectivelor din gospodărie.

Editor : Ana Petrescu

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