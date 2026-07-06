Turcia a livrat României primul sistem de luptă naval ADVENT. Este prima livrare de acest fel într-o țară NATO

Sistemul național turc de gestionare a luptei ADVENT a fost exportat pentru prima dată către un stat membru al NATO, după ce HAVELSAN a livrat României soluția navală de comandă și control. HAVELSAN a realizat acest export prin vânzarea corvetei CAm.ROMAN către România, relatează Anadolu.

În conformitate cu acordul de export, sistemul ADVENT a fost livrat împreună cu nava, pentru a fi utilizat de Forțele Navale Române.

Această livrare marchează prima dată când ADVENT intră în dotarea unui aliat NATO, după exporturi anterioare către Pakistan, Indonezia, Ucraina, Qatar, Oman, Nigeria, Malaezia și Chile.

Versiunea livrată României este o adaptare a sistemului de management al luptei ADVENT utilizat de Marina turcă, pentru a răspunde cerințelor operaționale ale României. HAVELSAN a declarat că arhitectura modulară a sistemului îi permite să personalizeze soluțiile în funcție de nevoile diferite ale clienților.

Dezvoltat în strânsă cooperare cu Comandamentul Forțelor Navale Turce, ADVENT a fost proiectat cu o abordare orientată către forță, care conectează mai multe platforme printr-o imagine operațională comună, în loc să se concentreze pe o singură navă.

Sistemul integrează funcții operaționale, inclusiv evaluarea amenințărilor, sprijinul decizional, detectarea țintelor și controlul armelor și senzorilor, oferind comandanților o mai bună conștientizare a situației și o eficacitate operațională sporită.

ADVENT oferă, de asemenea, interoperabilitate cu forțele aliate prin diverse protocoale și poate fi integrat în platforme variind de la ambarcațiuni mici și nave de luptă de suprafață de mari dimensiuni până la centre de comandă terestre și sisteme fără pilot. Este utilizat în operațiuni de suprafață, subacvatice și aeriene, în timp ce sistemul său de gestionare a misiunilor, ADVENT ROTA, îi extinde capacitățile la platformele navale fără pilot.

Construit de ingineri turci pe o infrastructură alcătuită din milioane de linii de cod, ADVENT a intrat în serviciu în 2019 la bordul corvetei din clasa Ada, TCG Kinaliada. De atunci, a fost integrat într-un număr tot mai mare de platforme, printre care TCG Ufuk, TCG Anadolu și CAm.ROMAN.

HAVELSAN continuă să dezvolte sistemul prin versiunea „ADVENT AI”, care încorporează capacități de inteligență artificială. Compania se pregătește să ofere diferite versiuni ale sistemului către mai multe țări.

Se preconizează că exportul către România va reprezenta primul pas al sistemului ADVENT pe piața NATO și va deschide calea pentru o cooperare similară în viitor.

Livrarea corvetei a deschis, de asemenea, calea pentru exportul altor sisteme de apărare dezvoltate la nivel național, printre care se numără sistemul de război electronic YELKOVAN, dezvoltat în comun de HAVELSAN și TUBITAK și utilizat pentru prima dată de Marina Turcă, precum și sistemul de armament automat stabilizat TARGAN de 12,7 mm, dezvoltat împreună cu UNIROBOTICS.

De asemenea, se preconizează că ADVENT va atrage o atenție semnificativă în cadrul întâlnirilor și evenimentelor care prezintă capacitățile industriei de apărare a Turciei la summitul de la Ankara, pe care Turcia îl va găzdui luni și marți.

Editor : M.C