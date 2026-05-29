Tarifele de referință RCA au crescut cu peste 12% în ultimele șase luni. ASF invocă majorarea costurilor cu daunele și reparațiile

Tarifele de referință RCA au crescut, în medie, cu 12,3% pentru autoturisme și cu 11,7% pentru autovehiculele de transport bunuri în ultimele șase luni, comparativ cu nivelurile publicate în noiembrie 2025, potrivit Raportului semestrial privind tarifele de referință RCA, publicat vineri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În cazul persoanelor juridice, majorările au fost de 9,9% pentru autoturisme și de 10% pentru autovehiculele de transport marfă.

Potrivit ASF, evoluțiile sunt moderate și reflectă în principal creșterea costurilor cu despăgubirile, reparațiile auto și cheltuielile administrative.

„Datele indică evoluții moderate, care confirmă că piața RCA se află într-o etapă de stabilitate, cu ajustări explicabile prin dinamica daunalității, a costurilor de reparație și a celorlalți factori economici luați în calcul”, a precizat instituția.

Există și categorii de șoferi pentru care tarifele de referință au scăzut

Deși tendința generală este de creștere, raportul evidențiază și anumite segmente pentru care tarifele de referință s-au redus.

Astfel, pentru șoferii din București-Ilfov cu vârsta de peste 60 de ani care dețin autoturisme cu o putere mai mare de 300 kW, tariful de referință a scăzut cu 5,4%.

O reducere de 3,4% a fost consemnată și pentru conducătorii auto cu vârsta sub 30 de ani care conduc mașini cu o putere de peste 300 kW.

ASF a explicat însă că, pentru majoritatea categoriilor de risc, tarifele de referință au crescut în principal ca urmare a majorării severității daunelor și a creșterii cheltuielilor de achiziție și administrare, de la 18,1% la 20,8%.

Daunele și costurile de reparație continuă să crească

Raportul arată că dauna medie a crescut cu 5,8% pentru autoturismele deținute atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice.

În cazul vehiculelor de transport marfă, severitatea daunelor a avansat cu 4,7% pentru persoanele fizice și cu 3,5% pentru persoanele juridice.

Totodată, frecvența daunelor a înregistrat creșteri pe toate segmentele analizate. Pentru autoturismele deținute de persoane fizice, aceasta a urcat cu 1,9%, iar pentru cele deținute de persoane juridice cu 0,63%.

La autovehiculele de transport marfă, frecvența daunelor a crescut cu 0,2% în cazul persoanelor fizice și cu 1,1% în cazul persoanelor juridice.

Autoritatea a subliniat că tarifele de referință nu reprezintă prețuri de piață și nu sunt obligatorii pentru companiile de asigurări.

Acestea sunt calculate de o companie independentă pe baze statistice și actuariale și au rol exclusiv orientativ.

„Tarifele de referință RCA sunt calculate de o companie independentă, pe baze statistice și actuariale, și nu reprezintă tarife de piață. Prețul polițelor RCA este stabilit exclusiv de asigurători, potrivit propriilor metodologii de calcul, nivelului de daunalitate și politicilor comerciale ale fiecărei societăți”, a precizat ASF.

Calculul tarifelor de referință are la bază date statistice agregate din ultimii cinci ani și ia în considerare factori precum frecvența și severitatea daunelor, vârsta șoferului, tipul vehiculului, puterea motorului, zona geografică, inflația daunelor, costurile administrative și marja de profit.

Potrivit ASF, tariful de referință funcționează ca un reper statistic pentru consumatori și pentru piața asigurărilor, fiind utilizat inclusiv în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

