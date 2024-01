Măsuri pentru fermieri. Ciolacu: ITP-ul utilajelor va putea fi făcut la sediul fermelor. Amânarea ratelor pentru cei afectați de secetă

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, joi, că în şedinţa de Guvern se va acorda un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina. În plus, Executivul va legifera echivalarea permisului auto la categoriile B şi B1 pentru tractoare şi va rezolva şi problema utilajelor agricole, extinzând excepţiile de la înmatriculare şi inspecţie tehnică periodică la categoria vehiculelor lente, astfel că RAR va putea efectua ITP-ul la vehicule agricole sau forestiere cu laboratoare mobile chiar la sediul fermelor. El a precizat că Guvernul are în primă lectură o măsură importantă, amânarea cu caracter temporar a ratelor la creditele producătorilor agricoli afectaţi de seceta din 2023.

„Așa cum am promis, aprobăm astăzi un prim pachet de măsuri convenite împreună cu fermierii și transportatorii. Am discutat și cu micii fermieri și transportatori aflați în stradă, și cu marile asociații de profil. Este clar că protestele au fost îndreptățite! Iar deciziile pe care le adoptăm confirmă că mare parte din cerințele lor sunt absolut legitime. Am promis că vom rezolva problemele oamenilor, iar eu și acest Guvern ne ținem de cuvânt!

Astfel, în privința fermierilor, avem mai multe proiecte. Acordăm un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza războiului din Ucraina, la culturile înființate în toamna lui 2022. Compensația pe fiecare întreprindere agricolă nu poate depăși 280.000 de euro. Estimăm peste 162 de mii de beneficiari și un efort bugetar de aproape 250 de milioane de euro, sumă deja bugetată. Fermierii noștri merită din plin această compensație! În plus, mi s-a părut de bun simț și cererea de echivalare a permisului auto la categoriile B și B1 pentru a conduce tractoare, așa că o vom legifera azi.

Totodată, rezolvăm și problema utilajelor agricole, extinzând excepțiile de la înmatriculare și inspecție tehnică periodică la categoria vehiculelor lente. De asemenea, RAR va putea efectua ITP-ul la vehicole agricole sau forestiere cu laboratoare mobile chiar la sediul fermelor. Rezonabil este să nu-l pui pe fermier să-și ia utilajele din câmp sau pădure și să meargă la RAR, ci să fie exact invers.

Mai avem în primă lectură o măsură importantă: amânarea cu caracter temporar a ratelor la creditele producătorilor agricoli afectați de seceta din 2023. Sprijin total măsura și știu că se lucrează susținut, atât cu Banca Națională, cât și cu întreg sistemul bancar și Consiliul Concurenței, pentru a găsi cele mai potrivite formule tehnice. Sunt convins că finalizăm repede și această schemă de ajutor pentru fermierii afectați!

Și în domeniul transportului, avem câteva ordonanțe și hotărâri de guvern agreate împreună cu reprezentanții transportatorilor. Astfel, modificăm modul de realizare a controlului prin cântărire la punctele de trecere a frontierelor și stabilim limite, conform legislației europene, privind toleranțele pentru depășirea greutății camioanelor. Ce toleranțe sunt permise în Europa vor fi acceptate și la noi!

De asemenea, clarificăm și elemente importante convenite cu transportatorii privind efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor lente și atestarea profesională a personalului de specialitate din transportul rutier. Corelăm dispozițiile privind încheierea și executarea contractului de transport pentru transporturile naționale cu normele internaționale. Concret, abrogăm limita de despăgubire în cazul contractului national după modelul unei convenții recunoscute la nivel internațional, CMR. Iar limita de despăgubire va fi stabilită prin voința părților exprimată în contractul de transport. Cred cu tărie că așa reintrăm într-o logică economică!

Venim azi și cu dispoziții mai clare ce reglementează examinarea persoanelor care intenționează obținerea atestării inițiale pentru conducători auto transport persoane sau transport marfă. Și, pe măsură ce vor fi gata noi acte normative, din setul agreat împreună cu fermierii și transportatorii, nu am vreo reținere să facem ședință de guvern în weekend sau la începutul săptămânii viitoare! ASF a anunțat deja public ca a găsit împreună cu transportatori calea spre un nivel decent al RCA la transportul de marfă: va fi un preț sustenabil, inclusiv pentru micii transportatori, cu 2-3 camioane care nu au posibilitățile firmelor cu flote mari. În plus, se permite plata în rate a RCA și posibilitatea suspendării poliței cât timp camionul este parcat pe o anumită perioadă din diverse motive.

În final, vreau să mulțumesc miniștrilor Agriculturii și Transporturilor, Florin Barbu și Sorin Grindeanu, pentru dialogul constant purtat cu fermierii și transportatorii, care va continua. Domnul ministru Boloș trebuie să reintre în acest format de dialog, fiindcă vreau să găsim soluții și pentru alte subiecte importante, precum restituirea parțială către operatorii de transport a accizei la carburanți. De altfel, dl Boloș a fost prompt după ce a primit semnale la întâlnirea cu protestatarii privind problemele din vămi și a propus azi schimbarea conducerii Autorității Vamale Române. Voi cere noii conduceri a Vămilor să vină cu rezolvări rapide la toate cerințele legitime ale fermierilor și transportatorilor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Editor : Alexandru Costea