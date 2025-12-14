Live TV

Video Motiv de bucurie pentru fermierii din sudul țării: a început reabilitarea sistemelor de irigații. Când vor fi puse în funcțiune

fermier pe camp
Sistemele de irigații de pe valea Dunării au fost oprite în urmă cu 14 ani. Fotografie cu caracter ilustrativ. Credit foto: Guliver/Getty Images

Veste bună pentru fermierii din sudul țării. A început reabilitarea stațiilor de irigații de pe valea Dunării, vandalizate și oprite în urmă cu 14 ani. Seceta din ultimii ani a afectat serios culturile din Oltenia, iar unii fermieri se așteptau ca pământul arabil să se transforme în câțiva ani în deșert. Noile investiții vor salva agricultura din zonă doar dacă prețul apei și al energiei va fi unul pe care fermierii și-l vor permite.

Primele sisteme noi de irigații se montează în comuna Călărași, din Dolj, și vor fi puse în funcțiune la începutul verii. Reabilitarea stației de aici a costat un milion de euro, bani europeni.

„Această primă stație, pe care am început să o remediem, să o înlocuim cu una modernă pentru fermieri, e un lucru foarte bun! Vor avea asigurată apa în capătul locului, culturile pe aceasta rază de 650 de hectare nu vor mai suferi”, spune Gelu Firan, fermier.

Sistemele de irigații de pe valea Dunării au fost oprite în urmă cu 14 ani. Apoi au fost furate bucată cu bucată, iar fermierii au fost nevoiți să-și facă fântâni pentru a-și salva culturile. Doar că seceta severă din ultimii ani a lăsat și fântânile fără apă, iar pământul a început să se transforme în deșert.

„Tot ce a ținut de infrastructura secundară - că a fost vorba de canale, dale, stații de pompare, linii, rețele de transformatoare - s-a furat. Probabil, la un moment dat, s-a crezut că agricultura se poate face și în felul acesta individual, cu resurse minime și irigații din fântână”, spune Sorin Sandu, primarul comunei Călărași, județul Dolj.

Pentru fermieri, noile sisteme de irigații vor fi mană cerească, dacă prețul apei și al energiei va fi unul suportabil.

„Va fi foarte benefică, pentru că, pentru noi, cum este nisip, ne trebuie apă toată vara. Ultimii ani au fost foarte secetoși, foarte foarte secetoși. Va fi un beneficiu pentru noi, agricultorii”, spune un producător din Oltenia.

„În primul rând, vom scădea presiunea asupra pânzei freatice, al doilea lucru - apa cu care vor fi udate culturile va avea alte calități, este o apă care... în mod sigur nu va mai fi nevoie de foarte mulți fertilizanți și atunci e foarte important pentru că, din punct de vedere al costurilor, probabil o să fie mult mai reduse”, e de părere un localnic.

„Ne-ar ajuta că nu am mai face fântâni. Ne-ar ajuta la bostane, la varză”, spune altcineva.

În următoarea perioadă vor fi reabilitate și stațiile de irigații din localitățile Sadova, Bechet, Dăbuleni și Ostroveni.

