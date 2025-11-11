Live TV

Oameni de afaceri din Arabia Saudită, interesaţi să investească în sectorul agricol şi zootehnic din România

oameni de afaceri sauditi la București
Oamenii de afaceri din Arabia Saudită s-au întâlnit cu o delegație a Ministerului Agriculturii condusă de ministrul Florin Barbu. Foto: Facebook / Ministerul Agriculturii

Oameni de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic din România, inclusiv în înfiinţarea de abatoare certificate halal, în urma unei întâlniri pe care ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a avut-o marţi cu o delegaţie a Consiliului Saudit de Afaceri pentru dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul agricol.

Potrivit unui comunicat al MADR, dat marţi publicităţii și citat de Agerpres, întâlnirea a avut loc în contextul vizitei oficiale a Consiliului Saudit de Afaceri în România, desfăşurată în perioada 10 - 12 noiembrie 2025, care include întrevederi bilaterale la nivel guvernamental şi instituţional.

Discuţiile s-au concentrat pe identificarea unor domenii de interes comun şi a soluţiilor menite să încurajeze investiţiile saudite în sectorul agricol şi zootehnic românesc cu beneficii pentru fermieri. Temele abordate au vizat dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul securităţii alimentare, investiţii în terenuri agricole pentru consolidarea lanţurilor alimentare pe termen lung, certificări halal şi standarde veterinare pentru facilitarea exporturilor către Arabia Saudită, tehnologii moderne şi sisteme eficiente de irigaţii.

Ministrul Florin Barbu a subliniat importanţa cooperării tehnice şi economice la nivel înalt între cele două state, amintind de documentul de colaborare România - Arabia Saudită pe domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, semnat în iulie 2024, care are ca scop dezvoltarea şi încurajarea cooperării economice, ştiinţifice şi tehnice dintre ministere, institute de cercetare şi organizaţii din domeniul agricol.

În cadrul întâlnirii, oficialul român a prezentat oportunităţile de investiţii existente în România, punând accent pe înfiinţarea de abatoare de ovine şi bovine, inclusiv în regim halal, investiţii în sisteme de irigaţii, România având un plan de reabilitare pentru 2,7 milioane de hectare, dintre care 1,6 milioane sunt deja reabilitate.

Totodată, Florin Barbu a precizat că un rol însemnat în dezvoltarea fermierilor îl are şi sprijinul acordat de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea fermierilor. De asemenea, ministrul a punctat stadiul investiţiilor în unităţi de procesare, cu proiecte semnate în valoare totală de 2 miliarde de euro.

Potrivit MADR, oamenii de afaceri din Arabia Saudită şi-au manifestat interesul pentru realizarea de investiţii în sectorul agricol şi zootehnic şi stabilirea de parteneriate cu companii din România, inclusiv înfiinţarea de abatoare certificate halal.

„Ne-am axat pe fabrici moderne, cu tehnologii avansate, pentru a susţine competitivitatea producătorilor români. Astfel că ţara noastră are toate premisele de a deveni cel mai mare procesator din sud-estul Europei. România este un partener de încredere, cu un potenţial agricol semnificativ. Dorim să consolidăm relaţiile economice cu Arabia Saudită şi să sprijinim investiţiile care pot contribui la securitatea alimentară a ambelor state”, a declarat Barbu, citat în comunicat.

În plus, în cadrul discuţiilor, ministrul a arătat că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la exportul de cereale şi dispune de un sector zootehnic competitiv, cu aproape 13 milioane capete ovine, precum şi rase de bovine de carne de calitate superioară. În acelaşi timp, acesta a subliniat că sectorul avicol din România este foarte dezvoltat, având un grad de autosuficienţă de 170%, şi a evidenţiat faptul că o investiţie în abatoare certificate halal ar reprezenta o oportunitate deosebită pentru acoperirea cererii de pe piaţa saudită şi din zona Orientului Mijlociu.

„Delegaţia saudită a adresat întrebări punctuale referitoare la potenţialul agricol şi zootehnic al României şi şi-a exprimat interesul ca ministrul Agriculturii din Arabia Saudită să efectueze o vizită oficială în România, în timp ce şi investitorii români, la rândul lor, sunt încurajaţi să exploreze oportunităţi de afaceri în Regatul Arabiei Saudite”, se mai arată în comunicat.

Delegaţia Consiliului Saudit de Afaceri a fost condusă de preşedintele acestuia, Mohammed Salah Mutabagani, iar întâlnirea de la MADR a avut loc în prezenţa ambasadorului Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti, Mohammed Abdulghani Khayat. Alături de ministrul român al Agriculturii, Florin Barbu, s-au aflat secretarul de stat Violeta Muşat, conducerea direcţiilor tehnice de specialitate din cadrul MADR, precum şi ambasadorul României în Arabia Saudită, Sebastian Mitrache.

