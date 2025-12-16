Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri. Câți bani vor primi anual fermele mici

Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii Agricole Comune (PAC), informează un comunicat de presă al Parlamentului European.

Acordul preliminar, la care au ajuns negociatorii Parlamentului şi ai Consiliului pe 10 noiembrie 2025, a fost adoptat cu 629 voturi pentru, 17 împotrivă şi 16 abţineri.

Colegiuitorii au convenit că fermele mici pot primi un sprijin financiar anual de până la 3.000 euro, în loc de suma iniţială de 2.500 euro propusă de Comisie, şi o nouă plată unică suplimentară pentru dezvoltarea întreprinderilor de până la 75.000 euro, în creştere faţă de suma de 50.000 euro propusă anterior.

De asemenea, pentru a contribui la conservarea biodiversităţii şi pentru a scuti fermierii de sarcina costisitoare şi intensivă de a-şi ara terenurile, noile norme asigură faptul că terenurile considerate drept arabile începând cu 1 ianuarie 2026 îşi vor păstra această clasificare, chiar dacă nu au fost arate, grăpate sau reînsămânţate.

Pentru fermierii certificaţi ca practicând agricultura ecologică se va considera în mod automat că îndeplinesc cerinţele standardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) pentru părţile fermelor lor care practică deja sau sunt în curs de a fi transformate în agricultură ecologică. Statelor membre li se va permite să limiteze această simplificare în cazul în care controalele ar crea o sarcină administrativă ridicată.

În plus, inspecţiile vor avea loc în conformitate cu aşa-numitul principiu „doar o singură dată”, astfel încât fermierii nu vor trebui să aibă mai mult de un control oficial la faţa locului într-un anumit an, notează sursa citată de Agerpres.

„Fermierii au nevoie de norme clare, de mai puţină birocraţie şi de plăţi pe care să se poată baza. Am aprobat astăzi ceea ce am apărat încă de la bun început: norme mai simple şi un sprijin mai bun, fără a slăbi protecţia mediului şi protecţia socială”, a declarat raportorul Andre Rodrigues.

Acordul provizoriu trebuie acum să fie aprobat în mod oficial de către Consiliu. Acesta va intra în vigoare la o zi după publicarea în Jurnalul Oficial al UE.

