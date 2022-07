Petre Daea: „Sunt pierderi de cultură, dat fiind faptul că seceta pedologică s-a cuibărit în România”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi că „seceta pedologică s-a cuibărit în România”, iar „dacă nu plouă s-ar putea ca mâine să fie rău”. El vrea să le dea mână liberă fermierilor să decidă fiecare cum să acționeze în funcție de condițiile locale, pentru a nu-și pierde recolta.

„Am spus de fiecare dată că voi comunica. În momentul în care am primit această grea misiune şi intrând în acest echipaj al deciziei statale, tot timpul mi-am pus întrebarea ce fac, cât de repede să acţionez, întrucât reflexul unui inginer agronom îl determină să înţeleagă că orice întârziere în acest domeniu este păguboasă. Iată explicaţia pentru care, imediat după împlinirea demersului juridic de la Cotroceni, care a însemnat depunerea jurământului, am avut o întâlnire cu funcţionarii de aici, cu conducerea operativă a ministerului şi am plecat imediat în zonele pe care eu le-am considerat, din analizele specialiştilor, că sunt pierderi de cultură, dat fiind faptul că seceta pedologică s-a cuibărit în România şi asta datorită faptului că o perioadă lungă de timp s-au putut extrage acele date îngrijorătoare vizavi de cantitatea de precipitaţii care a căzut pe teritoriul României”, a declarat Petre Daea joi, într-o conferință de presă, potrivit Agerpres.

El a menţionat că a folosit orice prilej ca să vadă la faţa locului şi să discute cu fermierii ce măsuri trebuie luate imediat, „în aşa fel încât suferinţa plantelor să fie întreruptă”.

„Am plecat în zona unde se prefigura că există o dificultate în privinţa desfăşurării normale a vegetaţiei din judeţele Călăraşi, Brăila, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Bacău, Buzău. După două zile şi jumătate, plecând vineri şi ajungând în Bucureşti luni dimineaţa la orele 2:00, am folosit orice prilej să pot să văd la faţa locului şi să discut cu fermierii ce se întâmplă, care este starea de fapt, care sunt aşteptările, care sunt soluţiile, ce măsuri putem să luăm imediat, în aşa fel încât suferinţa plantelor să fie întreruptă şi dacă putem să păstrăm vegetaţia pe suprafeţele pe care le-am văzut la culturile cunoscute”, a mai spus ministrul Agriculturii.

Demnitarul a punctat, totodată, că există un dialog pe care îl are cu fermierii şi în baza acestuia „am pus în pagina execuţiei zilnice acele măsuri care, pe de o parte, să reglementeze din punct de vedere juridic raportul între fermier şi regulile instituite”.

„În urma acestui dialog pe care l-am avut cu fermierii, evident că întorcându-mă în Bucureşti, am pus în pagina execuţiei zilnice acele măsuri care, pe de o parte, să reglementeze din punct de vedere juridic raportul între fermier şi regulile pe care le-au instituit prin norme cei care au decis de-a lungul vremii ce trebuie făcut în condiţiile în care apare un factor restrictiv. În al doilea rând, şi în mod direct şi nemijlocit, am avut intervenţii la faţa locului în staţiile de pompare, în perimetrele irigate. Alături de mine a fost şi directorul general de la Agenţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare. Astăzi este bine, dar dacă nu plouă s-ar putea ca mâine să fie rău. Discutând cu fermierii, am socotit necesar să intervin printr-un act normativ care să dea libertatea fermierilor să decidă la faţa locului în aşa fel încât să nu se piardă în întregime producţia de pe unitatea de suprafaţă şi să curăţăm suprafeţele în vederea executării lucrărilor pentru anul agricol următor. Practic, noi, prin acest act normativ, am dorit să-l scoatem din chingile obligativităţii de a păstra cultura pe teren până când vin comisiile de evaluare a acestor pagube care s-au declanşat şi au devenit operaţionale în urma Ordinului de prefect pe care l-au eliberat prefecţii din judeţele respective”, a menţionat ministrul Agriculturii.

