România va începe, în maximum două luni, să exporte cereale în China. Anunțul făcut de ministrul Agriculturii: „Este oficial!”

România va începe, în maximum două luni, să exporte cereale în China şi se află în discuţii avansate pentru a demara exporturile de carne de porc şi produse procesate din porc, a anunţat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

"Este oficial! România începe exporturile spre China. Astăzi au fost semnate protocoalele de export dintre România şi China pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate şi produse acvatice. În maximum 2 luni vom începe şi exportul de cereale şi suntem în discuţii avansate pentru a începe exporturile de carne de porc şi produse procesate din porc", a scris acesta, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit şefului MADR, România are capacitatea de a produce, sunt în derulare investiţii de 2 miliarde de euro în fabrici de procesare şi construieşte cel mai mare abator de porci din sud-estul Europei.

"Împreună cu fermierii şi procesatorii români transformăm România în cel mai mare producător de alimente din regiune", a subliniat Barbu.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a semnat trei protocoale sanitare-veterinare cu reprezentanţii Administraţiei Generale a Vămilor din Republica Populară Chineză, documente care reglementează condiţiile de inspecţie şi carantină pentru carnea de pasăre tratată termic, produsele lactate exportate din România şi produsele acvatice sălbatice destinate pieţei chineze.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), componenta tehnică şi de siguranţă alimentară este un pilon important al vizitei oficiale pe care delegaţia României o efectuează în Republica Populară Chineză, în perioada 16-20 martie.

Alături de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, şi de ambasadorul României în Republica Populară Chineză, Dan-Horia Maxim, din delegaţie face parte şi preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Finalizarea acestor acorduri şi consolidarea parteneriatului româno-chinez oferă companiilor româneşti un cadru legal stabil şi predictibilitatea necesară pentru a accesa noi segmente de consumatori, consolidând astfel prezenţa României pe piaţa globală, precizează ANSVSA.

