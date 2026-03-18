Live TV

România va începe, în maximum două luni, să exporte cereale în China. Anunțul făcut de ministrul Agriculturii: „Este oficial!”

Data publicării:
FOTO: Profimedia Images

România va începe, în maximum două luni, să exporte cereale în China şi se află în discuţii avansate pentru a demara exporturile de carne de porc şi produse procesate din porc, a anunţat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

"Este oficial! România începe exporturile spre China. Astăzi au fost semnate protocoalele de export dintre România şi China pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate şi produse acvatice. În maximum 2 luni vom începe şi exportul de cereale şi suntem în discuţii avansate pentru a începe exporturile de carne de porc şi produse procesate din porc", a scris acesta, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit şefului MADR, România are capacitatea de a produce, sunt în derulare investiţii de 2 miliarde de euro în fabrici de procesare şi construieşte cel mai mare abator de porci din sud-estul Europei.

"Împreună cu fermierii şi procesatorii români transformăm România în cel mai mare producător de alimente din regiune", a subliniat Barbu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a semnat trei protocoale sanitare-veterinare cu reprezentanţii Administraţiei Generale a Vămilor din Republica Populară Chineză, documente care reglementează condiţiile de inspecţie şi carantină pentru carnea de pasăre tratată termic, produsele lactate exportate din România şi produsele acvatice sălbatice destinate pieţei chineze.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), componenta tehnică şi de siguranţă alimentară este un pilon important al vizitei oficiale pe care delegaţia României o efectuează în Republica Populară Chineză, în perioada 16-20 martie.

Alături de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuţ Barbu, şi de ambasadorul României în Republica Populară Chineză, Dan-Horia Maxim, din delegaţie face parte şi preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Finalizarea acestor acorduri şi consolidarea parteneriatului româno-chinez oferă companiilor româneşti un cadru legal stabil şi predictibilitatea necesară pentru a accesa noi segmente de consumatori, consolidând astfel prezenţa României pe piaţa globală, precizează ANSVSA.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
apa
2
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
donald trump
4
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
colaj cu Ali Moshiri, Donald Trump, Nicolas Maduro și Maria Corina Machado
5
Petrolistul din umbră care l-a convins pe Trump că înlocuirea lui Maduro cu lidera...
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Digi Sport
Primele detalii, după ce Dan Petrescu a fost operat de urgență
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Oil barrels with Iran flag symbolizing energy production and geopolitics
Cum afectează războiul anti-Iran securitatea energetică a Chinei. Adevăratul test pentru Bejing: momentul când va pune presiune pe SUA
pupitru psd
PSD îi cere premierului Bolojan să aprobe urgent scutirea fermierilor de la plata taxelor pe motorină
florin barbu
România va exporta pește și carne de pui în China. Florin Barbu: „Deschidem cea mai mare piață din lume pentru produsele românești”
photo-collage.png (64)
Trump a cerut Chinei amânarea cu „aproximativ o lună” a vizitei sale la Beijing
steag china coreea de nord
Comerțul și infrastructura apropie din nou China și Coreea de Nord: semne ale unei redeschideri a Phenianului. Ce interese au SUA
Recomandările redacţiei
pompa de alimentare cu combustibil
Cel mai mare preț din istorie la pompă. Cât au ajuns să coste benzina...
numarul de urgenta 112
O navă s-a scufundat în Portul Midia: o persoană este resuscitată...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, despre jalonul PNRR legat de pensiile magistraţilor...
Austria Russia Ukraine
Kremlinul ascultă de pe acoperișurile Vienei. Au revenit platformele...
Ultimele știri
CNIR lansează licitaţie pentru conexiunea între Autostrada A0 şi Aeroportul Otopeni. Investiţie de peste 400 milioane de lei
Turnul Eiffel deschide o nouă atracţie pentru vizitatori: un pod suspendat la 60 de metri
Marco Rubio neagă că Statele Unite încearcă să-l răstoarne pe preşedintele Cubei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Pești pe 19 martie 2026. Peștii învață să pună limite sănătoase, iar Gemenii își reorganizează...
Cancan
Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la...
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, atac devastator și la adresa lui Ilie Dumitrescu, pentru asocierea cu Răzvan Burleanu: „L-a...
Adevărul
Bulgaria subvenționează benzina pentru șoferii cu venituri mici. Familiile cu două mașini primesc dublu
Playtech
Viteza perfectă pe autostradă pentru a consuma puțin carburant. Scazi cu 30% consumul
Digi FM
Titi Aur, reacție dură după accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer: „E complet ilegal și imoral!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Va fi al Treilea Război Mondial!" Decizia luată în privința Marocului a făcut rapid înconjurul lumii
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
Cum ajută Moscova Iranul să lovească ținte americane
Newsweek
100 de lei la pensie și pentru persoanele cu handicap, cu ocazia Paștelui. Care oraș oferă tichetele?
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026