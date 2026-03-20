Alimentele s-ar putea scumpi cu până la 10% până la finalul anului. Pâinea, lactatele și mezelurile, cele mai afectate

Prețurile la unele produse alimentare, în special la pâine, produse de panificație, lactate și mezeluri, ar putea crește cu până la 8-10% până la finalul anului, pe fondul costurilor ridicate cu energia și transportul, a declarat vineri Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

Potrivit acestuia, scumpirile vor fi resimțite mai ales la produsele cu o componentă energetică ridicată.

„În perioada următoare ne așteptăm să avem creșteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea și produsele de panificație au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate și au volum mare și preț mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat”, a explicat Paraschiv, la dezbaterea "Ce învăţăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică", organizată de CLCC - Coaliţia pentru Libertatea Comerţului şi a Comunicării, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că scumpirile vor fi diferite în funcție de categorie, însă în cazul produselor de bază ar putea ajunge până la 10%: „Pâinea și produsele de panificație, probabil până la sfârșitul anului, o să avem un 8% de creștere. La fel vom avea și în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%”.

Inflația ar putea încetini în a doua parte a anului

În același timp, Paraschiv și-a exprimat speranța că inflația ar putea încetini în a doua jumătate a anului, ceea ce ar contribui la stabilizarea prețurilor.

„Știm că BNR avea ținte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflației ar putea să ducă la o stabilizare a prețurilor și la o ușoară revenire. Nu e de așteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung și gradual de ajustare și de echilibrare”, a adăugat acesta.

În opinia sa, actualul context economic poate aduce și oportunități, în special în sectorul producției de carne de pasăre.

„Cea mai mare creștere și vedeta economiei românești este carnea de pasăre. Exporturile au crescut în 2025 cu 50% în volum și 77% în valoare. Noi, ca țară, am putea să devenim un pol pentru carnea de pasăre, așa cum este Polonia pentru mere în Europa, dacă știm să gestionăm foarte bine situația. (...) Cred că, ușor, ușor, o să ne revenim sau o să ne adaptăm și o să ne recalculăm operațiunile și cheltuielile la nivelul noii situații”, a concluzionat vicepreședintele ANCMMR.

Editor : A.D.