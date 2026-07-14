Mii de români cer băncilor rate mai mici. Dacă acolo au mai găsit înțelegere, IFN-urile nici nu vor să audă - zero cereri aprobate

Mii de români încearcă să-și reducă ratele la bănci. Sunt datele statistice ale centrului care gestionează litigiile dintre bănci și clienți. Dacă în cazul băncilor sute de oameni și-au renegociat contractele de credit, în ceea ce privește IFN-urile, românii s-au lovit de refuzuri categorice.

Asistăm la un record în ceea ce privește numărul cererilor depuse de oamenii care au credite. Datele Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor Bancare arată că în primele 6 luni ale anului, au fost depuse peste 2.000 de astfel de solicitări. Sunt oameni care nu-și mai permit actualele rate și vor să renegocieze cu banca, relatează Valentin Stan, jurnalist Digi24.

Ca să înțelegeți și mai bine fenomenul, comparăm cu aceeași perioadă a anului trecut: în 2025 au fost depuse 1.400 de cereri. Este o creștere de 40%.

Dintre aceste 2.000 de cereri, 1.400 au fost îndreptate către bănci, iar celelalte 600 către IFN-uri, instituții financiare nebancare.

Până acum, 400 de solicitări au fost acceptate de bănci, în timp ce IFN-urile nici nu vor să audă de așa ceva. În aceste situații, IFN-urile au aprobat fix zero cereri.

Care este scopul acestor renegocieri? Reducerea sau eliminarea comisioanelor, reducerea dobânzii sau scădere din sold. În medie, clienții au câștigat 2.700 de euro în fiecare dosar.

Editor : Liviu Cojan