Conducerea ASF, chemată în Parlament să dea explicații în cazul Euroins

Conducerea ASF este așteptată, azi, în Parlament, pentru a da explicații dupa ce a cerut falimentul Euroins, liderul de pe piața asigurărilor RCA. Ar fi al patrulea caz identic în doar opt ani, după falimentele City Insurance, Astra și Carpatica.

Dezbaterea apare pe agenda comisiei economice din Senat de la ora 12.00, în cadrul căreia se vor discuta aspecte relevante referitoare la tarifele de referinţă pentru poliţele RCA, publicate de ASF în data de 7 martie 2023, impactul asupra pieţei asigurărilor şi asupra consumatorilor, situaţia controalelor şi măsurilor luate de ASF în raport cu reglementărilor legale în vigoare în piaţa asigurărilor, cu precădere acţiunile întreprinse în legătură cu societatea Euroins Romania Asigurare-Reasigurare SA şi situaţia plăţilor de indemnizaţii/despăgubiri efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraţilor ca urmare a falimentelor unor asigurători precum Astra S.A., Carpatica Asig S.A. şi City Insurance SA. Potrivit anunţului, la şedinţă este invitată conducerea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat că va înainta, luni, Ministerului Finanţelor Publice o propunere privind stabilirea unor tarife pentru poliţele RCA la nivelul celor din luna martie a anului trecut, dar şi o altă propunere care vizează renunţarea la taxa de unu la sută aplicată companiilor de asigurări.

„Societăţile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuţii cu principalele societăţi de asigurări ca pentru următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate în urmă cu un an de zile. Mai mult, pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care doresc să-şi facă o poliţă RCA, Autoritatea va renunţa la taxa de 1% pe care o aplică asigurătorilor. Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi, luni, le vom înainta Ministerului de Finanţe. Vrem să avem stabilitate pe piaţa RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe piaţă”, a declarat Valentin Ionescu, director general, în cadrul ASF.

Editor : C.L.B.