Live TV

Guvernul pregătește reglementarea pieței cripto: taxă de 0,5% din venituri și sancțiuni pentru operatorii ilegali, prevăzute în proiect

Andreea Dobra
Foto: Profimedia Images
Din articol
Taxe noi și regim tranzitoriu strict Ce impact poate avea asupra pieței

Guvernul a analizat joi, în primă lectură, un proiect de ordonanță de urgență pentru reglementarea pieței cripto din România, prin aplicarea normelor europene MiCAR. Documentul prevede autorizarea obligatorie a operatorilor, sancțiuni penale pentru activități ilegale și noi taxe pentru industrie. Avocatul Marius Stanciu a declarat pentru Digi24.ro că măsura este necesară, în condițiile în care piața a funcționat „într-un vid legislativ”, însă avertizează că taxa de 0,5% din venituri și termenul scurt pentru obținerea autorizației ar putea crea dificultăți pentru unele firme și ar putea duce la ieșirea unor jucători din piață, în special a celor care funcționează la limita legalității.

Proiectul de OUG stabilește cadrul pentru aplicarea Regulamentului european MiCAR, care introduce reguli unitare pentru piața cripto în Uniunea Europeană.

Dacă va fi adoptat, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Banca Națională a României (BNR) vor supraveghea piața, cu atribuții diferite.

ASF va controla în principal firmele care oferă servicii cripto (de exemplu, platformele de tranzacționare), iar BNR va avea rol în zona stabilității financiare.

Toți furnizorii de servicii cripto vor trebui să obțină autorizație, asta înseamnă că vor fi obligați să respecte reguli tehnice și de funcționare și să demonstreze că pot opera în siguranță pentru clienți.

Proiectul reglementează și Crypto ATM-urile (aparatele prin care se cumpără sau vând criptomonede). Acestea vor trebui avizate tehnic, monitorizate și înscrise într-un registru național administrat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), pentru a limita riscurile de fraudă și spălare a banilor.

În același timp, sunt introduse sancțiuni mai dure: operarea fără autorizație ar deveni infracțiune, nu doar contravenție.

De asemenea, manipularea pieței și tranzacțiile bazate pe informații privilegiate (insider trading) devin infracțiuni, cu pedepse de până la 5 ani de închisoare. Practic, regulile aplicate deja pe piețele financiare clasice se extind și la cripto.

Proiectul include și măsuri pentru accesul transfrontalier, ceea ce înseamnă că firmele autorizate într-un stat UE vor putea oferi mai ușor servicii și în alte state membre, inclusiv în România.

Citește și: ANAF va crea o divizie specială pentru tranzacțiile cu criptomonede, după reorganizare. Adrian Nica: „Avem cinci ani să îi prindem”

Taxe noi și regim tranzitoriu strict

Proiectul introduce și taxe pentru operatori, inclusiv o contribuție de 0,5% din veniturile lunare, care ar urma să fie plătită către ASF. În plus, sunt prevăzute tarife pentru activitățile desfășurate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) și Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Pentru firmele deja active pe piață, proiectul stabilește un regim tranzitoriu. Acestea vor avea la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru a depune cererea de autorizare. Perioada de tranziție s-ar încheia la 30 noiembrie 2025.

Asta înseamnă, în practică, că operatorii trebuie să se adapteze rapid la noile reguli pentru a putea continua activitatea legal.

Avocatul Marius Stanciu a declarat pentru Digi24.ro că reglementarea era necesară: „Piața cripto din România a funcționat într-un vid legislativ destul de mare, ceea ce a creat probleme și pentru operatorii serioși, și pentru consumatori, care nu aveau protecție reală”.

În același timp, acesta atrage atenția asupra impactului noilor taxe.

„Nu e o sumă nesemnificativă, mai ales pentru exchange-uri și platforme care lucrează pe marje mici. Practic, ASF își finanțează activitatea de supraveghere direct din buzunarul celor supravegheați, ceea ce e un model destul de agresiv.”

Schimbarea regimului sancționator este, în opinia sa, un semnal clar că statul vrea să reducă zona gri a pieței: „Operarea fără autorizație devine infracțiune, nu contravenție. Manipularea pieței și insider trading-ul sunt și ele incriminate, în linie cu standardele europene.”

Regimul tranzitoriu este, însă, unul dificil pentru industrie.

„Operatorii existenți au doar 30 de zile pentru a depune cererea de autorizare. Asta înseamnă că firmele care nu sunt deja pregătite vor fi într-o cursă contra cronometru”, a explicat acesta.

Ce impact poate avea asupra pieței

Potrivit avocatului, efectele vor fi diferite pe termen scurt și lung. Pe termen scurt, spune el, este posibilă o consolidare a pieței, adică reducerea numărului de operatori: „Operatorii mici și cei care funcționau la limita legalității vor ieși din piață.”

Pe termen mediu și lung, însă, reglementarea ar putea avea efecte pozitive: „Un cadru clar ar trebui să atragă jucători instituționali și să crească încrederea consumatorilor.”

Totuși, rezultatul final va depinde de două elemente esențiale: legislația secundară (care trebuie adoptată în 30 de zile) și capacitatea reală a ASF de a gestiona procesul de autorizare și supraveghere.

Proiectul urmează să fie dezbătut și poate suferi modificări înainte de adoptarea finală.

Citește și: De la 1 ianuarie 2026 au intrat în vigoare majorări de taxe și impozite. Ce se schimbă și cine plătește mai mult

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - CONFERINTA DE PRESA - 3 OCT 2025
Ioana Dogioiu explică de ce a fost redusă acciza doar la motorină: „Reprezintă 75% din consum. Are cel mai mare impact în inflație”
pompe carburanti
Guvernul a adoptat OUG privind reducerea temporară a accizei la motorină cu 30 de bani/litru. Când va intra în vigoare
pret-carburanti-in-romania.-cat-a-ajuns-sa-coste-un-litru-de-benzina-1-840x500
Acciză scăzută la motorină și o singură actualizare a prețurilor la pompă pe zi. Proiectul de OUG prevede o contribuție de solidaritate
Bloc din București
Guvernul a decis actualizarea chiriilor pentru locuințele de stat, după aproape 20 de ani. Cu cât cresc tarifele
benzinarie pompa OMV carburanti
Guvernul analizează două măsuri pentru prețul carburanților: reducerea accizei sau contribuția voluntară. Nazare: „Decidem până vineri”
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”