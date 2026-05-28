Economistul-şef al BCE: Războiul din Iran va avea un impact persistent asupra inflaţiei

Philip Lane member of the Executive Board of the ECB
Philip Lane a avertizat asupra efectelor războiului din Iran asupra inflației.
„Mecanisme neliniare”

Şocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu va avea, probabil, un impact persistent asupra inflaţiei, chiar dacă va fi găsită o soluţie rapidă la război, prognozează economistul-şef al Băncii Centrale Europene (BCE), Philip Lane.

Chiar dacă, istoric, preţul petrolului tinde să revină la nivelurile iniţiale după creşterile explozive, episodul actual ar putea fi diferit, deoarece costurile cu energia ar putea rămâne la un nivel ridicat, în condiţiile în care ţările îşi refac stocurile sau îşi diversifică mixul energetic, a spus Philip Lane.

„Am avut, peste noapte, o scădere destul de rapidă şi mare a ofertei globale de petrol, care a fost mascată până acum de stocuri. Chiar dacă şocul energetic iniţial începe să se inverseze, efectele de a doua rundă vor persista pentru o vreme”, a declarat Lane, la o conferinţă găzduită de Banca Japoniei (BOJ), potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

După ce şocul energetic a împins preţurile în sus, pieţele financiare mizează pe două majorări ale dobânzilor din partea BCE şi cred că există aproximativ 50% şanse pentru a treia majorare în următorul an.

Economiştii sunt mai prudenţi şi anticipează doar două majorări, urmate de o reducere la mijlocul anului 2027, arată un sondaj Reuters.

Philip Lane a spus că ar putea exista unele lecţii de politică din şocurile energetice din trecut, cum ar fi faptul că creşterea costurilor energiei ar putea împinge brusc inflaţia în sus şi ar putea provoca „tot felul de mecanisme neliniare” care amplifică creşterile de preţuri.

„Dar nu este aceeaşi neliniaritate pe care am avut-o acum patru ani”, când întreruperile de aprovizionare cauzate de războiul din Ucraina şi cererea puternică de pe urma redeschiderii după pandemia de Covid au împins inflaţia în sus, a spus Lane.

Băncile centrale trebuie să recunoască orice şocuri substanţiale şi impactul lor potenţial asupra inflaţiei, dar să evite reacţiile exagerate în stabilirea politicii monetare, a subliniat Lane.

„Trebuie să fii priceput în ceea ce priveşte analiza transmisiei monetare, a încrederii consumatorilor şi a tuturor acestor mecanisme diferite”, a precizat oficialul BCE.

Chiar dacă unele presiuni inflaţioniste cauzate de un şoc al ofertei se calmează în timp, este important ca băncile centrale să se asigure că „nu există o convingere persistentă în rândul populaţiei sau al sectoarelor care stabilesc preţurile că inflaţia va fi prea mare pentru prea mult timp”, a spus Philip Lane.

