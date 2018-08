Afacerea Pegas, de la nostalgie la tehnologie. Cel mai nou proiect al antreprenorilor

Afacerea lor a început în urmă cu zece ani, cu o bicicletă şi economiile părinţilor. Acum sunt milionari. În valută, ca orice oameni de afaceri serioşi. Despre business şi speranţe în România au vorbit jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu în emisiunea „În faţa ta”. Invitaţii lor sunt antreprenorii Alexandru Manda şi Andrei Botescu, cei care au făcut ca marca de biciclete Pegas să dăinuie peste decenii:

- Afacere pornită într-un garaj. Ați ajuns miliardari?

Alexandru Manda: „Nu știu, dar pot să completez cu garajul. Garajul de unde am început noi este cât 100 de garaje din SUA. A fost clădirea Ciclop.

Și acum unde aveți atelierul?

Andrei Botescu: Acum am găsit un nou Ciclop, pe lângă Titulescu, și ne desfășurăm o parte din afacere acolo. Mai avem altă parte pe lângă Giurgiu. Mai avem cinci magazine în țară și în curând încă 10.

Totul a pornit cu o bicicletă care nu s-a dat, ci s-a luat. Cui i s-a furat?

Andrei Botescu: Mie.

De aici a pornit ideea de a face Pegas în România?

Andrei Botescu: Am fost la studii în afară, în țările nordice, și acasă mergeam cu bicicleta. Mă obișnuisem să merg cu bicicleta prin oraș. Când m-am întors, mi-am cumpărat o bicicletă de oraș, i-am cumpărat și prietenei mele și la un moment dat ni s-au furat. M-am enervat tare și am zis că o să îmi iau o bicicletă pe care să nu o vadă hoții ca fiind valoroasă. Am zis hai să îmi iau un Pegas. Am văzut că nu se mai fac, am sunat la fabrică.

Mai era cineva care răspundea la telefon?

Andrei Botescu: Fabrica mai are și alte activități. După care a început să îmi încolțească în minte. Eu căutam o afacere și am zis: ce ar fi dacă am face noi biciclete? Noi nefiind de meserie. M-am interesat, am fost pe la târguri interne, am văzut ce înseamnă industria, am cooptat o echipă de proiect, exact ca în America. Am oferit o parte din acțiuni în locul unei remunerații mari și în felul ăsta ne-am apucat de treabă.

Dumneavoastră ce rol ați avut?

Alexandru Manda: Eu am fost vânzătorul.

Andrei Botescu: Eu am făcut la facultate teoria postmodernă a culturii și acolo învățai cum se reinventează simbolurile din trecut și cum poți să le faci să evolueze.

Alexandru Manda: Acel cumul de lucru. Plus că era perioada în care oamenii începuseră să viziteze țările europene, ăia în Danemarca, în Olanda au biciclete.

Andrei Botescu: Acum deja începem să vedem creșterea de dinaintea boom-ului. Pentru că el o să vină când se va construi infrastructura de bicicletă.

În 2012 prima bicicletă. Vă mai amintiți de ea?

Andrei Botescu: Primul model l-am lansat la Festivalul de cultură urbană și atunci eram între afacere și pasiune, nu ne gândeam foarte departe, dar voiam să vedem care este feedback-ul oamenilor. Dintr-o singură bicicletă expusă...era coadă acolo. Ne-a venit încrederea. Vindem tot ce avem și ce n-avem, rupem overdraft-ul de pe carduri.

Cât ați investit?

Andrei Botescu: Eu îmi amintesc că am adunat, am ținut o socoteală cu rezervele pe care le aveam și creditarea de la proiect etc - au dus la 70.000 de euro.

Când v-ați dat primul salariu?

Andrei Botescu: În al treilea an. Până în al treilea an eu am muncit și în altă parte.

De unde vin piesele?

Andrei Botescu: În mare parte, vin din Taiwan, dar avem și colaborări cu fabrici din Cehia, Germania, Italia. E un pic ca la mașină.

Bănuiesc că aveți în subsidiar dorința de a face o fabrică Pegas în România.

Andrei Botescu: Cu siguranță. Dar trebuie să le luăm economic, trebuie să ajungem la un nivel de cerere care să ne permită și apoi să te uiți spre tehnologiile noi. Zilele astea aplicăm la un proiect cu cofinanțare europeană care ne va ajuta să facem bicicletă cu motoare electrice, cu tracking prin satelit.

Buyshare-ing cu bicicleta. Ce trebuie să facem?

Alexandru Manda: Acum depinde cum sunteți împărțiți. Unul pe IOs, altul pe Google Play, fiecare își downloadează aplicația, își introduce datele personale, inclusiv contul cardului, ca să poți să pornești bicicleta. Apoi ai o hartă a bicicletelor, te duci, deblochezi antifurtul și mergi unde ai treabă.

Cât costă?

Andrei Botescu: 1,9 lei pe 30 de minute, dar noi vom avea o fază inițială în care oamenii care vor adopta acest proiect vor primi echivalentul a 26 de ore de mers gratuit. Ca să vezi cum funcționează.

Câte aruncați în piață?

Andrei Botescu: Sâmbătă, la ora 10, aducem 1.000 de biciclete în Herestrău.

Când termin de mers cu ea ce fac?

Alexandru Manda: În principiu, nu se leagă de un gard, pentru că nu are antifurt detașabil, are lacătul ei, care se prinde pe roată. Plus că are și o alarmă, SIM...

Andrei Botescu: Ea este urmărită prin satelit și are și senzori de mișcare și transmite către centrala noastră un semnal de mișcare și apoi intervine firma de pază sau poliția. E complicat.

Este un proiect foarte riscant din punctul ăsta de vedere, dar noi pariem pe civilizația bucureștenilor și pe prevenire. Și prin aplicație pot raporta, dacă de exemplu am văzut o bicicletă vandalizată, lumea ne va ajuta să protejăm, pentru că nu este scump.

2.000 de biciclete în sistem, este o perioadă bună pentru Pegas. Intră în vigoare politica voucherelor date de Primărie și de câteva săptămâni fac oamenii coadă.

Andrei Botescu: Este coadă, avem și noi o ofertă care ajută oferta Primăriei. Bicicletele ajung la un preț mic, este bine că creștem și pe partea de biciclete personale și cred că treaba asta va schimba puțin mobilitatea din orașe.

Relația dintre cetățeni și biciclete. Unde suntem?

Andrei Botescu: Cred că suntem încă la început, dar nu foarte la început, pentru că lumea s-a mai învățat. Șoferii s-au învățat să te protejeze. Nu te mai înjură toată lumea, să zicem doar 10%.

Alexandru Manda: Văd mereu partea plină a paharului. Și la început, când era un război biciclist - șofer, acum încep să se împrietenească. E un lucru bun pentru societate.

Voi ați trecut de la antreprenori independenți la a vinde această afacere...

Andrei Botescu: Am trecut la o dezvoltare cu un investitor strategic, pentru că nu ne ajungeau anii de viață la câte ambiții aveam și lucrurile mergeau.

Se schimbă afacerea când nu mai este doar a ta?

Andrei Botescu: Cred că se schimbă dacă nu îți alegi bine partenerii și probabil dacă nu dai rezultate. Atât timp cât ți-ai ales bine partenerii și dai și rezultate, nu cred că e o problemă.

Ce faceți cu banii câștigați?

Alexandru Manda: În primul rând, nu sunt banii noștri. Noi avem o datorie față de Pegas și Pegas trebuie să crească.

Vă luați mașini sau rămâneți pe biciclete?

Andrei Botescu: Nu. Îi dau pe tot felul de chestii experimentale. De exemplu, gadgeturi pe care aș putea să le integrez în ziua de mâine a bicicletei. Mi-am luat electroencefalogramă live și mă gândeam cum să pui biciclistul să meargă cu ea și apoi să vedem cum interpretăm datele. Îmi cheltui banii pe tot felul de gadgeturi.

Alexandru Manda: Îmi măresc colecția de discuri, pick up-uri vechi.

Bănuiesc că aflați tot felul de povești de la oamenii care cumpără Pegas din nostalgie. Care v-a marcat cel mai mult?

Andrei Botescu: Este pur și simplu cantitativ. 80% dintre clienți trebuie să spună o poveste.

Alexandru Manda: Noi încercăm să îmbunătățim timpul de a vinde o bicicletă. Vine omul, își spune povestea și ce năzdrăvănii au întâmpinat cu bicicleta și apoi trecem la lucruri serioase.

Andrei Botescu: Cea mai amuzantă îmi amintesc că a fost o tipă care a sunat-o pe maică-sa și i-a zis: «Știi ce? Îți mai amintești când mă rugam de tine să îmi iei o bicicletă Pegas? Nu mi-ai luat, uite că-mi iau eu acum».

Mai sunt și alți tineri care se gândesc să înceapă o afacere. E România locul?

Alexandru Manda: Mie mi se pare că da. Eu merg pe stradă și văd mereu oportunități.

Andrei Botescu: Da, clar este. Dacă te-ai duce în Silicon Valley ți-ar fi dificil să vii cu ceva. Sunt mulți acolo care-și dau viața pentru ceva. Aici face ceva, vezi că primești feedback pozitiv și ți se deschide creativitatea. După ce am ajuns la peste 40 de ani mi-am dat seama că totul ține de curaj.

Când ați început afacerea asta ați spus: «dom'ne, poate să fie un eșec de proporții». Ce sfat îi dați unui tânăr căruia i se pare nebunească ideea?

Andrei Botescu: Am mers greu mult timp, mai ales când venea iarna. Ce ne-a ținut în viață e că motivația afacerii nu era să facem bani, era mai să mai continuăm pentru că este prea frumos. Dacă nu știi o rețetă secretă e să te interesezi dacă poți să le faci și dacă nu câștigi din ele.

Ce greșeli ați făcut la început?

Alexandru Manda: Ai timp să înveți să faci facturi, să negociezi contracte, să înveți despre taxe.

Andrei Botescu: Partea de logistică, de contabilitate te mănâncă. Multe greșeli sunt astea când vrei tu să schimbi lumea, prinzi nu știu ce trend, investești în el, lasă că am mai văzut încă trei oameni și așa o să fie și la anul și, de fapt, o să fie peste cinci ani. Întotdeauna, să fii primul este foarte riscant. Avem și acum foarte multe produse mișto, dar nu le cunoaște lumea.

Alexandru Manda: Acum, Ciprian, designerul nostru, stă și urmărește culori. Să nu greșească.

Care e culoarea anului 2018?

Alexandru Manda: Culoarea anului trecut a fost un vișiniu cu maro.

Profilul cumpărătorului?

Alexandru Manda: Un exemplu dintr-o zi de vânzare: o domnișoară intră în magazin. Trebuie să meargă în Vamă, dar preferă să își ia o bicicletă și și-a luat o bicicletă cu șa lungă. Pe după-amiază, o doamnă parchează în fața magazinului o mașină mare, intră și își alege aceeași bicicletă, ne mulțumește, pleacă. Pe seară, ajunge o doamnă și ne întreabă dacă poate să achiziționeze bicicleta cu talonul de pensie. Ca să scap de birocrație și telefoane, i-am oferit un discount și i-am oferit aceeași bicicletă ca domnișoarei de mai devreme.

Generația tânără știe de Pegas?

Andrei Botescu: Generația tânără caută și ea niște ancore și aici, fiind relativ gol, ne-am simțit foarte bine și n-am pierdut noua generație. Ușor, ușor, ieșim și afară, dar este nevoie de energia asta poate și mai mare pe care o băgăm noi în România, să îi dăm o personificare brandului și doar aș aputem să facem. Avem 8% biciclete care pleacă afară, dar ca să faci volume mari nu vrem să trecem printr-un lanț de magazine doar să vedem cifre.

