Cum a condus Florin Prunea fără carnet și a făcut accident: „Nu credeam că trebuie să dai prioritate la bicicliști”

Invitat la emisiunea Interviurile Digi Sport, Florin Prunea (57 de ani) a povestit cum a condus fără permis și a făcut două accidente, informează publicația Digi Sport.

S-a întâmplat în anii ‘90. Pe vremea în care evolua la Universitatea Craiova, Prunea și-a cumpărat un Olcit. A circulat pe drumuri publice timp de trei ani fără carnet și a fost implicat în mai multe accidente rutiere.

Prima „victimă” a fostului internațional a fost un biciclist: „N-am avut mașină (n.r. înainte de 1989), că n-am avut carnet. Dar după Revoluție, mi-am luat Oltcit la Craiova în `90. 1-DJ-653. Număr de șmecher. Furia șoselelor. Am mers trei ani fără carnet cu furia șoselelor, câte accidente am făcut…

Hai să-ți spun de un accident. La Lunca, la cantonamentul Științei. Băi, mergeam, fără carnet, îți dai seama, să iau ziarele dimineața înainte de meci. Îi zic lui Cârțu (n.r. antrenorul Craiovei de atunci): „În două minute mă întorc”.

(n.r. Dar Cârțu știa că nu ai carnet?) Cum naiba să nu știe? Și fii atent aici! În loc să fac dreapta de pe banda întâi, cum trebuie, eu, șmecher, să fac de pe banda a doua, nu m-am mai uitat. Și am luat un biciclist. Eu nu credeam că la bicicliști trebuie să le dai prioritate. Știam cedează trecerea și prioritate. Atât”, a declarat Florin Prunea.

„A intrat o doamnă cu mașina în mine. Mi-a dat o palmă”

În urma unui alt accident, după ce l-a acroșat, o femeie a coborât din mașină și l-a pălmuit pe Florin Prunea. A urmat un haos total, în care au fost implicați și cei din staff-ul Universității Craiova.

„Și când a intrat în mine o doamnă cu mașina, m-a aruncat direct în scuarul din mijlocul șoselei. Se dă jos din mașină și, când vine, băi, îmi dă o palmă! Bum! Ăștia ai mei când au auzit ce s-a întâmplat, primii care au venit au fost Cârțu cu Boldici.

„Băi, fugi repede în cantonament!”. Și se pune Boldici la volan. Eu o văzusem că era îmbrăcată frumos, cu o rochie așa… Era nașă la nuntă, mă! Și vine bărbatu-său cu nuntașii. Iar ea tot țipa: „Nu a fost ăsta la volan, ăla negru a fost!”. Eu eram deja în cantonament și mă uitam după geam, să văd dacă nu vin peste mine”, a mai dezvăluit Prunea, la Interviurile Digi Sport.

Editor : Sebastian Eduard