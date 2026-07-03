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Video MApN a redus cu 25% cheltuielile pentru deplasările externe. Radu Miruță: „Așa ar trebui să funcționeze orice instituție publică”

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Radu Miruță. Foto: Inquam Photos /George Călin
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Cheltuielile totale ale MApN pentru deplasările externe au scăzut, în prima parte a lui 2026, cu aproximativ 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunțat ministrul Apărării Radu Miruţă, care a precizat că suma economisită se ridică la aproape opt milioane de lei.

„Doar în prima parte a acestui an, cheltuielile totale ale MApN pentru deplasările externe au scăzut cu aproximativ 25%  faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Asta înseamnă aproape 8 milioane de lei economisiţi. 8 milioane de lei care nu s-au pierdut în cheltuieli inutile şi care pot merge acolo unde Armata are cu adevărat nevoie”, a anunțat Miruţă, vineri, într-o postare pe Facebook.

Subliniind că se poate să reprezinţi România cu demnitate şi, în acelaşi timp, să ai grijă de fiecare leu din banul public, ministrul interimar al Apărării a relatat că, de şase luni, la Ministerul Apărării este analizată cu atenţie fiecare cheltuială.

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Nu am tăiat misiuni, nu am redus reprezentarea României în NATO, sau în relaţia cu partenerii noştri. am schimbat însă modul în care cheltuim”, a explicat Radu Miruţă.

Ministrul a mai spus că fiecare deplasare externă a fost analizată atent, iar pentru cazare, transport, închirieri auto au fost căutate soluţii mai eficiente, fără a afecta activitatea ministerului.

„Eu cred că o mai atentă utilizare a banilor începe exact de aici. Nu din discursuri despre economie, ci din respectul pentru fiecare leu pe care cetăţenii îl plătesc prin taxe. Da, se poate. Şi, da, aşa ar trebui să funcţioneze orice instituţie publică”, a conchis Radu Miruță.

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