Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg: „Următoarele sașe luni sunt cruciale. Am fi avut un colaps total”

Noul prim-ministru al României a avertizat că țara ar putea intra în incapacitate de plată dacă guvernul nu va reduce rapid cheltuielile excesive din ultimii ani. Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, într-un interviu acordat Bloomberg News, că apreciază următoarele șase luni cruciale pentru ca administrația sa să impună o serie de măsuri de austeritate radicale, în ciuda nemulțumirii crescânde a populației și a tensiunilor din cadrul coaliției de guvernare.

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare după ani de deficite mari”, a spus el. „Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ.”

„Bolojan, fost primar, și-a construit o reputație de reformist dur. El a ajuns la putere în fruntea unei coaliții cu patru partide, în timp ce țara se lupta să respingă valul de extremă dreaptă și să se redreseze după cea mai gravă criză politică de la prăbușirea comunismului. Acum, el a devenit simbolul austerității și încearcă să convingă cetățenii și aliații politici că nu există altă cale decât reducerea cheltuielilor și luni de greutăți”, comentează Bloomberg.

Anul trecut, deficitul bugetar al României a crescut la peste 9% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană.

Noul guvern a adoptat în iulie un pachet amplu de reduceri ale cheltuielilor și creșteri ale impozitelor, în încercarea de a reduce acest deficit sub 6% anul viitor, pentru a restabili încrederea investitorilor și a menține fluxul de fonduri din UE.

„Trebuie să adoptăm toate aceste reforme în succesiune rapidă”, a declarat Bolojan. „Dacă prima serie de măsuri fiscale nu va fi urmată de măsuri corective suplimentare, vom ajunge din nou de unde am plecat”, a spus el pentru Bloomberg.

Prima etapă importantă pentru guvern va fi în octombrie, când UE va revizui planul României de reducere a deficitului.

Evaluatorii de credit urmăresc, de asemenea, cu atenție situația. Bolojan a declarat că măsurile sunt necesare și pentru a preveni o eventuală retrogradare a ratingului suveran la nivelul de „junk”.

„Stingem incendii în fiecare zi”

S&P Global Ratings a confirmat cel mai scăzut rating de investiții al țării, cu perspectivă negativă, în cadrul unei revizuiri neprogramate la sfârșitul lunii iulie. Fitch Ratings ar putea evalua România vineri, iar Moody's Ratings ar urma să facă același lucru în septembrie.

Însă alianța de guvernare se află încă pe un teren instabil, partenerii săi având opinii puternic divergente cu privire la aspecte cheie, în special politica fiscală, comentează sursa citată.

Aceste diviziuni au ajuns la apogeu săptămâna aceasta, în legătură cu un al doilea pachet de austeritate. Social-democrații, cel mai mare partid de la guvernare, au declarat că vor boicota viitoarele reuniuni ale coaliției, cu excepția cazului în care guvernul renunță la un program special de pensii și evită reducerea fondurilor pentru o nouă autostradă, precum și pentru un program controversat de dezvoltare locală.

Bolojan a explicat această măsură ca fiind o inițiativă pentru o mai mare eficiență, alocând fonduri numai proiectelor din regiunile României care au șanse mari de finalizare.

Este doar un indiciu că menținerea coaliției în contextul unor reforme controversate va fi o sarcină dificilă pentru premier, notează Bloomberg.

„Menținerea acestei coaliții până în 2028 și asigurarea stabilității guvernului sunt singura soluție pentru a depăși următorul an și jumătate dificil și pentru a crea premisele unei redresări economice”, a declarat Bolojan, care este și liderul Partidului Liberal din România.

„Este greu să ne concentrăm pe dezvoltare când stingem incendii diferite în fiecare zi.”

Prăbușire totală

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat săptămâna aceasta că țara trebuie să se pregătească pentru o potențială recesiune, deoarece guvernul va trebui să reducă și mai mult cheltuielile, inclusiv anumite investiții publice.

Bolojan a apărat majorarea TVA-ului și reducerea fondurilor alocate consumului. Deși aceste măsuri vor duce la o încetinire a creșterii economice, ele nu sunt nimic în comparație cu ceea ce s-ar fi putut întâmpla în caz contrar.

„Dacă nu am fi făcut acest lucru, în loc de o încetinire, am fi avut mai devreme sau mai târziu un colaps total”, a declarat el.

O parte din planurile guvernului de a reduce povara fiscală și de a stimula investițiile este de a permite companiilor de stat din România să strângă fonduri pentru modernizare pe bursă, spune Bolojan.

Pregătirile pentru vânzarea participațiilor minoritare în companii, inclusiv Aeroporturile din București și furnizorii de energie, vor începe în acest an și ar putea avea loc încă din 2026, potrivit premierului.

Până când aceste planuri vor avea succes, mesajul lui Bolojan este că românii vor trebui să strângă cureaua. El a spus că este hotărât să promoveze reformele care au fost amânate de zeci de ani, indiferent de costurile personale și politice.

„Ori de câte ori sunt vești bune, apare o mulțime de politicieni dornici să le prezinte”, a spus Bolojan. „Dar când lucrurile merg prost, foarte puțini rămân.”

