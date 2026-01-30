Live TV

Guvernul a adoptat Ordonanța pentru construcții: proceduri digitale și termene clare pentru autorizații

Data publicării:
BUCURESTI - SANTIER PASAJ - DOAMNA GHICA - 23 IUL 2021
Foto: Inquam Photos/George Călin
Din articol
Investițiile publice, mai ușor de realizat Proceduri digitale și mai multă transparență

Guvernul a aprobat vineri o Ordonanță care modifică legislația din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Potrivit Ministerului Dezvoltării, noile reguli au ca scop principal reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcție, atât pentru lucrări private, cât și pentru proiecte publice.

Actul normativ vizează autorizarea construcțiilor, a lucrărilor de utilități publice și a serviciilor comunitare, precum și modul în care sunt emise avizele și acordurile necesare.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că noile prevederi vor accelera procesul de dezvoltare a României, printr-un sistem mai clar, mai transparent și mai eficient.

Una dintre principalele probleme ale sistemului actual a fost aplicarea neunitară a legii.

Instituții diferite aveau reguli și interpretări diferite, ceea ce ducea la întârzieri, blocaje și costuri suplimentare. Noua Ordonanță elimină aceste practici și introduce proceduri clare și aceleași reguli pentru toți.

În același timp, atât beneficiarii, cât și autoritățile vor fi obligați să respecte termene și pași bine stabiliți. Astfel, procesul va deveni mai previzibil, iar riscul de abuzuri sau interpretări arbitrare va fi redus.

Investițiile publice, mai ușor de realizat

Guvernul susține că noile măsuri vor ajuta direct comunitățile locale.

Proiecte precum școli, grădinițe, spitale, drumuri, rețele de apă, canalizare sau gaze vor putea fi începute și finalizate mai repede.

Se va reduce și riscul ca aceste investiții să piardă finanțări din cauza întârzierilor administrative.

Totodată, statul vrea să evite situațiile în care costurile ajung să fie suportate din bugetele publice din cauza blocajelor sau întârzierilor nejustificate.

Noile reguli nu se aplică doar proiectelor publice, ci și celor private. Locuințele, spațiile comerciale și unitățile de producție vor putea fi construite mai eficient, într-un timp mai scurt. Guvernul consideră că acest lucru va duce la crearea de locuri de muncă și la creșterea veniturilor la nivel local.

Proceduri digitale și mai multă transparență

Un alt element important este digitalizarea proceselor.

Toate solicitările și avizele vor fi transmise electronic, cu dată certă, astfel, beneficiarii vor putea urmări mai ușor stadiul documentațiilor, iar instituțiile vor fi mai ușor de responsabilizat.

Accesul la procedurile administrative nu va mai putea fi limitat sau restricționat, nici fizic, nici prin platforme online. Cetățenii, firmele și autoritățile locale nu vor mai putea fi refuzați arbitrar la depunerea documentelor.

Ordonanța prevede și eliminarea taxelor nejustificate pentru avizele necesare lucrărilor publice.

În acest fel, vor fi reduse costurile indirecte suportate de cetățeni și se vor evita întârzierile care până acum blocau proiecte importante.

Ministrul Cseke Attila a subliniat că, prin termene clare, proceduri digitale și sancțiuni pentru blocaje administrative, investițiile în infrastructură și cele private vor putea fi realizate mai rapid, în beneficiul direct al comunităților.

CITEȘTE ȘI: Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
rubio si lavrov
4
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
kadrov
5
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Digi Sport
A scăpat miraculos din accidentul în care i-au murit apropiații și a "rupt" tăcerea: "Nu mi-e frică deloc!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie la birou cu documente
Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii
ilie bolojan
Ilie Bolojan apără acordul Mercosur: „O decizie luată de comun acord de către Guvern și Președinție. Nu a fost niciun fel de dispută”
Energy efficiency concept with gas cooker and LEI, the Romanian money – the cost of natural gas is more expensive in Romania. Selective focus
Ilie Bolojan, despre liberalizarea prețului la gaze: „Luăm o decizie în cel mult două săptămâni”
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan promite un buget al „relansării”. Deficit de „puțin peste 6%”, investiții din fonduri europene și inflație în scădere
alexandru nazare la o sedinta
Nazare: Ținta de deficit bugetar pentru 2026 este „spre 6%”, iar creșterea economică este estimată la 1%
Recomandările redacţiei
Antonia Colibasanu
Cum poate Europa să arate forță în era Trump. Antonia Colibășanu: A...
ID323922_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ilie Bolojan ar putea cere vot de încredere în PNL, după atacurile...
avocata adriana georgescu selfie
Stenograme din dosarul avocatei care lua mită: „Sunt conectată și la...
Colaj Alexandr Adarich
Bancher ucrainean cu cetățenia română, găsit mort după ce a căzut de...
Ultimele știri
Protest cu sute de angajați la rafinăria Petromidia. Motivul pentru care salariații au ieșit în stradă și ce s-a discutat la negocieri
Trapperul MGK, reținut după o bătaie la o sală din Capitală: alți 6 tineri, săltați de poliție. Aveau la ei cuţite, pistoale și săbii
Tragere la sorți playoff Europa League. Duel românesc: PAOK Salonic - Celta Vigo
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Ștefan Baiaram, prezentat la Benfica şi FC Porto! Verdictul lui Jose Mourinho despre atacantul Universității...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
După ce Anei Maria Bărbosu i-a fost luată medalia olimpică, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
"A fost o nebunie!" Alcaraz conducea cu 6-4, 7-6 și nimeni nu a putut anticipa ce urmează: 5 ore și 27 de...
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Jamie Lee Curtis, dezvăluiri neașteptate la patru ani de când a câștigat primul premiu Oscar din carieră: „Nu...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Cine este femeia despre care s-a spus că ar fi noua cucerire a lui Ben Affleck. Modelul de 28 de ani a rupt...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”