Guvernul a adoptat Ordonanța pentru construcții: proceduri digitale și termene clare pentru autorizații

Guvernul a aprobat vineri o Ordonanță care modifică legislația din domeniul amenajării teritoriului și urbanismului. Potrivit Ministerului Dezvoltării, noile reguli au ca scop principal reducerea birocrației și simplificarea procedurilor pentru obținerea autorizațiilor de construcție, atât pentru lucrări private, cât și pentru proiecte publice.

Actul normativ vizează autorizarea construcțiilor, a lucrărilor de utilități publice și a serviciilor comunitare, precum și modul în care sunt emise avizele și acordurile necesare.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că noile prevederi vor accelera procesul de dezvoltare a României, printr-un sistem mai clar, mai transparent și mai eficient.

Una dintre principalele probleme ale sistemului actual a fost aplicarea neunitară a legii.

Instituții diferite aveau reguli și interpretări diferite, ceea ce ducea la întârzieri, blocaje și costuri suplimentare. Noua Ordonanță elimină aceste practici și introduce proceduri clare și aceleași reguli pentru toți.

În același timp, atât beneficiarii, cât și autoritățile vor fi obligați să respecte termene și pași bine stabiliți. Astfel, procesul va deveni mai previzibil, iar riscul de abuzuri sau interpretări arbitrare va fi redus.

Investițiile publice, mai ușor de realizat

Guvernul susține că noile măsuri vor ajuta direct comunitățile locale.

Proiecte precum școli, grădinițe, spitale, drumuri, rețele de apă, canalizare sau gaze vor putea fi începute și finalizate mai repede.

Se va reduce și riscul ca aceste investiții să piardă finanțări din cauza întârzierilor administrative.

Totodată, statul vrea să evite situațiile în care costurile ajung să fie suportate din bugetele publice din cauza blocajelor sau întârzierilor nejustificate.

Noile reguli nu se aplică doar proiectelor publice, ci și celor private. Locuințele, spațiile comerciale și unitățile de producție vor putea fi construite mai eficient, într-un timp mai scurt. Guvernul consideră că acest lucru va duce la crearea de locuri de muncă și la creșterea veniturilor la nivel local.

Proceduri digitale și mai multă transparență

Un alt element important este digitalizarea proceselor.

Toate solicitările și avizele vor fi transmise electronic, cu dată certă, astfel, beneficiarii vor putea urmări mai ușor stadiul documentațiilor, iar instituțiile vor fi mai ușor de responsabilizat.

Accesul la procedurile administrative nu va mai putea fi limitat sau restricționat, nici fizic, nici prin platforme online. Cetățenii, firmele și autoritățile locale nu vor mai putea fi refuzați arbitrar la depunerea documentelor.

Ordonanța prevede și eliminarea taxelor nejustificate pentru avizele necesare lucrărilor publice.

În acest fel, vor fi reduse costurile indirecte suportate de cetățeni și se vor evita întârzierile care până acum blocau proiecte importante.

Ministrul Cseke Attila a subliniat că, prin termene clare, proceduri digitale și sancțiuni pentru blocaje administrative, investițiile în infrastructură și cele private vor putea fi realizate mai rapid, în beneficiul direct al comunităților.

