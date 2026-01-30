Guvernul introduce noi reguli pentru schimbul automat de informații fiscale. Sunt vizate marile companii

Guvernul a adoptat, vineri, o Ordonanță care modifică Codul de procedură fiscală și introduce în legislația românească noile reguli europene privind schimbul automat de informații între autoritățile fiscale. Măsura creează un sistem standard de raportare pentru marile companii, în legătură cu impozitul minim global. Potrivit Executivului, scopul este creșterea transparenței în sistemul fiscal și reducerea practicilor prin care profiturile sunt mutate artificial dintr-o țară în alta pentru a evita plata taxelor. În același timp, autoritățile spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate și predictibilitate pentru mediul de afaceri.

Prin actul normativ adoptat, România introduce în legislația sa forma modificată a Directivei privind Cooperarea Administrativă (DAC). Aceasta creează cadrul necesar pentru aplicarea obligațiilor de raportare prevăzute de acordurile internaționale legate de impozitul minim global, cunoscut și sub denumirea de sistem GloBE.

Potrivit Guvernului, scopul principal este instituirea unui mecanism operațional prin care autoritățile fiscale să poată primi, procesa și schimba automat informații relevante cu alte state.

Acest sistem va funcționa pe baza unor declarații standardizate, care vor fi depuse de companiile vizate.

În același timp, Ordonanța aduce îmbunătățiri și în ceea ce privește schimbul automat de informații despre conturile bancare, precum și procedurile administrative necesare pentru aplicarea eficientă a acestor reguli.

Cine are obligația de a depune noile declarații

Declarațiile informative privind impozitul suplimentar vor fi depuse de grupurile multinaționale și de grupurile naționale de mari dimensiuni care ating un prag anual al veniturilor consolidate de cel puțin 750 de milioane de euro.

Aceste raportări sunt esențiale pentru a verifica dacă marile companii respectă nivelul minim de impozitare stabilit la nivel internațional și dacă nu își mută profiturile în jurisdicții cu taxe mai mici.

Guvernul a transmis că adoptarea Ordonanței contribuie la consolidarea transparenței fiscale și la creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor.

Prin noile reguli, se reduc posibilitățile de evitare a impozitării și se sprijină aplicarea echitabilă a normelor privind impozitul minim global.

Pentru mediul de afaceri, autoritățile promit mai multă claritate, predictibilitate și condiții de concurență loială.

Pentru administrația fiscală, noile instrumente înseamnă o capacitate mai bună de analiză a riscurilor și de combatere a erodării bazei de impozitare.

În esență, statul urmărește să se alinieze la standardele internaționale și europene în materie de fiscalitate, într-un context în care marile companii sunt tot mai atent monitorizate pentru modul în care își declară și își plătesc taxele.

