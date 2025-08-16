Radu Burnete: Nu cred că vom avea recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să o evităm

Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5% şi e cert că nu se va materializa, potrivit News.ro. Burnete a arătat că nu crede că vom avea recesiune şi speră că vom face tot ce ţine de noi să o evităm.

Radu Burnete, consilier Prezidenţial, la Departamentul Politici Economice şi Sociale al Administraţiei Prezidenţiale, a fost întrebat la Antena 3 CNN despre riscul de intrare în recesiune, despre care a vorbit ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Cred că domnul ministru a vrut mai degrabă să dea un semnal de prudenţă, mai degrabă că datele ne arată că România e în recesiune. E adevărat că datele economice s-au înrăutăţit, de-a lungul anului. Aduc aminte că bugetul nostru e construit pe o creştere ipotetică de 2,5%. Şi asta e cert că nu se va materializa. Şi dacă mă uit la ceea ce spun băncile din România şi instituţiile internaţionale şi BNR-ul, probabil că creşterea va fi undeva între 0 şi 1%”, a arătat consilierul prezidenţial.

„Eu nu cred că vom avea o recesiune şi sper că vom face tot ce ţine de noi să evităm o posibilă recesiune, pentru că e adevărat, aceste măsuri de redresare a deficitului bugetat, ele prin natura lor sunt recesioniste”, a mai precizat Burnete.

Despre responsabilitatea acestei situaţii, Radu Burnete a spus că e foarte greu să introduci o răspundere legală pentru aşa ceva, mai degrabă decât una politică.

„Răspunderea principală pentru lucruri de genul ăsta e mai degrabă politică şi se penalizează cu ştampila. Eu tot glumesc uneori că e împuşcat mesagerul. După toţi anii aceştia când deficitul ajunge la 9%, acum sigur că nu ne place de cel care vine sau cea care vine şi ne spune ok, trebuie să reducem, să tăiem”, a subliniat el.

Potrivit lui Burnete, „felul acesta de a face bugete ni l-a imputat FMI-ul în 2009, că şi atunci am avut nişte deficite imense”.

„Am încercat să-l corectăm, am revenit la metehnele vechi. Sper, sper ca lucrul ăsta să se oprească”, a completat Burnete.

