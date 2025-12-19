Vacanța de iarnă începe cu prețuri mai mici la pompă. Bucuria nu va ține însă mult, pentru că de la 1 ianuarie vor intra în vigoare noile accize, iar prețul carburanților va exploda, anunță Digi24. Accizele majorate vor aduce 25-28 de bani în plus la fiecare litru.

Carburanții s-au ieftinit în ultima perioadă după scăderi ale prețului petrolului, însă în mai puțin de două săptămâni intrarea în vigoare a noilor cote ale accizelor vor aduce noi scumpiri la pompă. Dacă vor fi păstrate prevederile, atunci accizele majorate înseamnă 25-28 de bani în plus la fiecare litru - plus TVA ar însemna o scumpire de 30 de bani și peste la litru. Așadar, vom asista la majorări între 4 și 5% dintr-un foc, anunță Digi24.

România a avut creșteri de fiscalitate la carburanti în luna august, dar și la începutul lui 2025. Încet, dar sigur, ne ducem spre media europeană a taxării carburanților, spun analiștii economici.

Ultimele date Euro-buletin, cu prețuri valabile pe 15 decembrie, arată că la benzină, din prețul de 7,43 de lei, peste 4 lei merg la buget. Prețul fără taxe este de 3,36 de lei pe litru. La motorină împărțirea e mai aproape de jumătate: dintr-un preț mediu de 7,65 de lei, statul confiscă 3,87 de lei, iar prețul fără taxe este 3,78 de lei.

La benzina standard, 55% sunt taxele, iar la motorină procentul este de 50,5%. În media europeană, taxele reprezintă 57,3% la benzină și 51,3% la motorină. Este o medie care cuprinde Danemarca, dar și Bulgaria. Diferențele față de ponderile din România sunt mici, iar majorările de accize de la 1 ianuarie ne vor duce peste media europeană, situație evidentă mai ales la motorină.



Preț benzină standard

15 decembrie

Preț integral 7,43 lei/l

Taxe 4,07 lei/l

Preț fără taxe 3,36 lei/l

Preț motorină standard

15 decembrie

Preț integral 7,65 lei/l

Taxe 3,87 lei/l

Preț fără taxe 3,78 lei/l

Pondere taxe în preț final

România

benzină 54,7%

motorină 50,5%

Pondere taxe în preț final

benzină standard

România 54,7%

media UE 57,3%

Pondere taxe în preț final

motorină standard

România 50,5%

media UE 51,3%





