Exclusiv Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru România. „Creșterea PIB-ului a fost, într-o anumită măsură, forțată”

lei masina de numarat bani ron
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Consilierul premierului: „Recesiunea tehnică nu trebuie văzută ca o catastrofă”  

O recesiune tehnică este prevăzută de unii analiști, dar aceasta depinde de evoluția PIB-ului și a consumului. Datele oficiale vor fi publicate vineri de INS. Pentru a intra în recesiune tehnică, economia României trebuie să aibă două luni consecutive de contracție a Produsului Intern Brut. Analistul economic Adrian Negrescu consideră că mai degrabă va exista o stagnare economică. Victor Giosan, consilier al premierului, a afirmat, luni, la Digi24, că recesiunea nu se datorează măsurilor actualului guvern, ci faptului că după 10 ani de creștere foarte puternică a PIB-ului și mai ales a consumului, era „absolut normal, mai ales că această creștere a fost într-o anumită măsură puțin forțată”. 

PIB-ul pe trimestrul 3 al anului trecut a scăzut cu 0,2% față de cel din trimestrul 2. În decembrie, a cincea lună cu inflație record, de aproape 10%, consumul a scăzut cu aproape 3%, atipic. De obicei luna decembrie este luna cumpărăturilor, când consumul crește.

Adrian Negrescu, analist economic, consideră că este posibil ca economia României să nu intre în recesiune, ci va exista mai degrabă o stagnare economică. 

„Exporturile României au crescut anul trecut cu 4,2% peste creșterea importurilor, care-i de numai 2,6%, altfel spus, deficitul comercial s-a temperat anul trecut cu 2%. Ăsta e un lucru pozitiv. Sunt foarte multe date pozitive din economie. Chiar vorbeați dumneavoastră de cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul. Da, în noiembrie am avut o scădere semnificativă, de aproape 4%, dar în decembrie a început să își revină, este pe la 2%. 

Eu cred că am trecut de răul cel mare, problema generată de creșterea taxelor, de inflația ridicată și ușor probabil din primăvara acestui an lucrurile vor reveni pe turnură pozitivă, dar într-adevăr mai e mult până acolo. Nu știu dacă vom intra în recesiune tehnică. Mă uitam la estimările Băncii Naționale care vorbesc de o stagnare economică.  

Altfel spus, vom lâncezi din punct de vedere economic și în trimestrul 1, probabil și în primele luni din trimestrul 2, iar din trimestrul 3-4, odată cu reducerea inflației, probabil să asistăm chiar la un reviriment economic.  

Noi suntem oarecum într-un fel de stagflație, adică cu o creștere economică aproape de zero și cu o inflație foarte ridicată, cea mai mare din Uniunea Europeană. 

Economia asta trăiește din consum, din comerț, din ceea ce cumpărăm în viața de zi cu zi. 

Nu cred că vom în recesiune tehnică, va există o stagnare economică, din care va fi extrem de important cum vom ieși. 

Măsurile necesare pentru a reduce inflația, cea mai mare problemă din economie din momentul de față, sunt cele mai importante în aceste luni”, a declarat Adrian Negrescu la Digi24. 

Consilierul premierului: „Recesiunea tehnică nu trebuie văzută ca o catastrofă”

 

Victor Giosan, consilier al premierului, a afirmat, luni, la Digi24, că recesiunea nu se datorează măsurilor actualului guvern ci faptului că după 10 ani de creștere foarte puternică a PIB-ului și mai ales a consumului, era „absolut normal, mai ales că această creștere a fost într-o anumită măsură puțin forțată”. 

„Nu vreau să anticipez ce se va publica vineri. Această problemă a recesiunii tehnice nu trebuie văzută ca o catastrofă. Nicio economie din lumea asta nu crește liniar tot timpul, ci sunt cicluri economice absolut normale la diverse perioade de timp. Mai toate economiile dezvoltate au perioade de recesiuni mai profunde sau de recesiuni mai mici, cam de genul celor care se numesc recesiuni tehnice. O recesiune tehnică nu înseamnă neapărat o recesiune foarte mare, ci poate să fie o scădere pe foarte limitată în două trimestre consecutive. 

În niciun caz nu se datorează măsurilor Guvernului, ci faptului că după 10 ani (2015-2024) de creștere foarte, foarte puternică și a PIB-ului, dar mai ales a consumului, care în 8-9 ani din acești 10 a depășit creșterea PIB-ului, consumul individual, era absolut normal, mai ales că această creștere a fost într-o anumită măsură puțin forțată. 

Ea s-ar fi produs oricum. Dacă nu se luau aceste măsuri, probabil situația astăzi ar fi fost infinit mai dramatică”, susține Giosan. 

Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...