Noua generație de case cu „facturi zero”, unde locatarii nu plătesc nimic la energie, se extinde în Europa. Cum funcționează inițiativa

O nouă generație de case cu „facturi zero”, care vin la pachet cu panouri solare, pompe de căldură și baterii, continuă să se extindă în Marea Britanie, după ce inițiativa a ajuns și în țări precum Germania, Franța și Noua Zeelandă.

Elliott Wood are ceva ce probabil orice om își dorește. El primește factura la energie în fiecare lună, ca toată lumea, însă suma pe care trebuie să o achite este mereu zero.

Tehnologia verde cu care este dotată casa în care locuiește produce mai multă energie decât are nevoie Elliott, iar ceea ce rămâne în plus se întoarce în rețeaua electrică și Elliott nu trebuie să plătească nimic.

„Este uimitor... nu trebuie să îți faci nicio grijă”, a spus Elliott pentru Sky News. Britanicul locuiește împreună cu partenera lui într-o casă închiriată cu un singur dormitor din orașul Milton Keynes.

„Nu ai niciun stres la finalul fiecărei luni”, a mai spus Elliott, care se bucură că nu mai trebuie să își pună întrebări de genul: „Am făcut duș de prea multe ori, am lăsat căldura pornită prea mult, am folosit microundele de prea multe ori?”

Tehnologia verde cu care sunt dotate noile case produce mai multă energie decât ceea ce consumă locatarii. Foto: Octopus Energy

Economii de peste 1.750 de lire sterline pe an pentru facturile la energie

Schema cu „facturi zero” vine, însă, și cu câteva dezavantaje: acest tarif este garantat doar pe o perioadă de 5-10 ani și nu include energia folosită pentru a încărca mașinile electrice.

Totuși, compania Octopus Energy estimează că o locuință din Marea Britanie cu două sau trei paturi va economisi în medie 1.758 de lire sterline pe an pentru facturile la energie.

Doar câteva sute de astfel de case au fost construite și date în folosință până în acest moment, ceea ce înseamnă că pentru majoritatea britanicilor, facturile fără niciun cost la energie rămân un vis greu de atins.

Marea Britanie este una dintre țările occidentale care se confruntă cel mai mult cu problema caselor cu infiltrații, termoizolații inadecvate și locuințe dependente de aprovizionarea cu gaz.

Guvernul britanic a publicat de curând planul „Warm Homes” prin care va aloca aproape 15 miliarde de lire sterline pentru a finanța modernizarea caselor, menită să le facă mai ieftine, mai eficiente și mai calde.

Printre îmbunătățirile ale căror costuri vor fi acoperite de noua schemă se numără izolațiile termice, panourile solare, bateriile și pompele de căldură.

Toate aceste măsuri nu vor reduce facturile la zero, ca în cazul lui Elliott, dar oficialii britanici au spus că costurile ar putea scădea cu câteva sute de lire sterline.

Schema cu „facturi zero” are și câteva dezavantaje: acest tarif este garantat doar pe o perioadă de 5-10 ani și nu include energia folosită pentru a încărca mașinile electrice. Foto: Octopus Energy

Importul de gaze naturale din SUA prezintă acum riscuri imprevizibile pentru Europa

Marea Britanie vrea să devină cât mai puțin dependentă de importurile de gaze naturale, cu toate că, pentru a introduce noile tehnologii verzi în casele oamenilor, va fi nevoie în continuare de achiziționarea unor piese produse în China.

Inițial, britanicii și-au dorit să nu depindă de importurile din Rusia, însă, acum, chiar și gazul cumpărat din Statele Unite prezintă riscuri imprevizibile, având în vedere noua politică a Casei Albe.

Nimeni din guvernul britanic nu vrea să spună asta cu voce tare, dar mulți se tem de măsurile pe care le va adopta Donald Trump ca să forțeze Europa să renunțe la Groenlanda.

Cu toate că reducerea importurilor de energie este o măsură bună în privința securității, există riscul ca, din moment ce tot mai puțini oameni vor plăti facturi la gaze, cei care nu vor trece la energia verde să aibă de suportat costuri din ce în ce mai mari pentru ca sistemul să poată rămâne în funcțiune.

Editor : Raul Nețoiu