SUA deblochează fondurile venezuelene îngheţate de sancţiuni, anunță președinta Delcy Rodriguez. Pentru ce vor fi folosiți banii

Data publicării:
VENEZUELA CARACAS MADURO STATE OF EXTERNAL COMMOTION
Delcy Rodriguez, vicepreședinta care a preluat conducerea Venezuelei. Sursa: Profimedia Images

Statele Unite au început să deblocheze fondurile venezuelene care fuseseră îngheţate de sancţiuni, a anunţat marţi preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, citată de AFP. Sancţiunile internaţionale impuse din 2019 au blocat resurse aparţinând Venezuelei, care pot fi acum accesate datorită acordurilor încheiate între preşedinţia interimară şi Statele Unite după capturarea lui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie.

Suntem pe punctul de a debloca resursele Venezuelei care aparţin poporului venezuelean, a declarat Delcy Rodriguez într-un discurs difuzat la televiziunea de stat.

Acest lucru ne va permite să investim resurse importante în dotarea spitalelor, echipamente pe care le achiziţionăm din Statele Unite şi din alte ţări, a adăugat ea, fără a preciza totalul fondurilor eliberate.

Reafirm ceea ce a spus preşedintele Donald Trump: am stabilit canale de comunicare respectuoase şi politicoase, atât cu preşedintele Statelor Unite, cât şi cu secretarul de stat Marco Rubio, cu care punem în aplicare o agendă de lucru, a afirmat preşedinta interimară.

Preşedintele destituit Nicolas Maduro a afirmat în 2022 că fondurile îngheţate prin sancţiunile internaţionale se ridică la aproximativ 30 de miliarde de dolari.

De când a depus jurământul ca preşedintă interimară pe 5 ianuarie şi sub presiunea americană, Delcy Rodríguez a semnat acorduri petroliere cu SUA, a iniţiat reforme legislative, inclusiv o nouă lege a hidrocarburilor, a eliberat prizonieri politici şi a chemat la un acord acord cu opoziţia.

Duminică, însă, ea a îndemnat Statele Unite să nu se implice în politica ţării sale, căreia Trump a spus că vrea să îi dicteze deciziile.

Conform textului discursului său distribuit în avans marţi, secretarul de stat american Marco Rubio urmează să avertizeze miercuri că Statele Unite ar putea recurge din nou la forţă dacă Venezuela nu cooperează în mod satisfăcător, la doar câteva săptămâni după capturarea dramatică a lui Maduro.

Cum încearcă CIA să stabileacă o prezenţă permanentă a SUA în Venezuela

