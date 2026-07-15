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Cheltuielile statului pentru protecția socială au depășit 325 de miliarde de lei în 2024. Cele mai mari sume au fost alocate pensiilor

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Sursa foto: Getty Image/ PIKSEL
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Din articol
Aproape jumătate din cheltuieli au mers către pensii Cheltuielile pentru persoanele cu dizabilități au atins un nivel record

Cheltuielile privind protecția socială au ajuns la 325,7 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 23,2% față de anul precedent, reprezentând 18,5% din Produsul Intern Brut (PIB), cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). În același timp, veniturile de protecție socială au crescut cu 24,7%, până la 323,6 miliarde de lei.

Potrivit INS, atât veniturile, cât și cheltuielile de protecție socială au continuat tendința de creștere observată în ultimul deceniu, însă cea mai mare majorare a fost înregistrată în 2024. Cheltuielile privind protecția socială, inclusiv costurile administrative ale schemelor de protecție socială, au totalizat 325,723 miliarde de lei, cu 23,2% mai mult decât în 2023. Acestea au reprezentat 18,5% din PIB, în creștere cu 1,9 puncte procentuale față de anul anterior.

În același timp, veniturile de protecție socială au însumat 323,614 miliarde de lei, în urcare cu 24,7% față de 2023, ajungând la echivalentul a 18,4% din PIB, cu 2,1 puncte procentuale peste nivelul din anul precedent.

Aproape jumătate din cheltuieli au mers către pensii

Datele INS arată că, la fel ca în anii anteriori, cea mai mare parte a cheltuielilor de protecție socială a fost destinată persoanelor vârstnice și sistemului de sănătate.

Astfel, riscurile asociate limitei de vârstă (bătrânețe) au reprezentat 47,7% din totalul cheltuielilor cu prestațiile sociale, în timp ce cheltuielile pentru boală și îngrijirea sănătății au avut o pondere de 26%.

La polul opus, cele mai mici sume au fost alocate pentru sprijinirea persoanelor aflate în șomaj și pentru beneficiile destinate acoperirii cheltuielilor de locuire.

În total, cheltuielile cu prestațiile sociale, fără a include costurile administrative și alte cheltuieli, au ajuns la 321,659 miliarde de lei în 2024, în creștere cu 23,8% comparativ cu anul precedent. Acestea au reprezentat 18,3% din PIB, cu două puncte procentuale peste nivelul înregistrat în 2023.

Cheltuielile pentru persoanele cu dizabilități au atins un nivel record

Potrivit INS, în perioada 2015-2024, ponderea cheltuielilor destinate persoanelor vârstnice a scăzut treptat, de la 50,6% în 2015 la 47,7% în 2024. În același timp, cheltuielile pentru boală și îngrijirea sănătății au atins cele mai ridicate niveluri în perioada pandemiei, când au reprezentat 29,8% în 2019 și 29,1% în 2020, pentru ca ulterior să revină la 26% în 2024.

În cazul prestațiilor destinate familiilor și copiilor, ponderea cheltuielilor a crescut față de 2015 și a ajuns la 11,9% în perioada 2021-2023, înainte de a scădea ușor, la 11,3%, în 2024.

În schimb, categoria destinată persoanelor cu dizabilități a înregistrat cea mai accentuată creștere din ultimii ani, ajungând la 8,5% din totalul cheltuielilor de protecție socială în 2024, cel mai ridicat nivel din întreaga perioadă analizată de Institutul Național de Statistică.

Editor : A.D.

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