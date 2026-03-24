Amenzi de până la 100.000 de lei pentru produsele second-hand neconforme. Ce prevede proiectul pus în dezbatere publică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a pus în consultare publică un proiect de ordonanță de urgență care introduce reguli stricte pentru produsele second-hand aduse în România, de la haine și electrocasnice până la anvelope și mobilier, și prevede retragerea rapidă de pe piață a produselor periculoase. Actul normativ impune condiții obligatorii de curățare, testare și certificare, controale mai dure la frontieră și sancțiuni de până la 100.000 de lei pentru nerespectarea regulilor.

Potrivit documentului, produsele utilizate vor putea fi comercializate doar dacă îndeplinesc condiții clare de siguranță și igienă, iar firmele vor trebui să demonstreze trasabilitatea acestora și să ofere informații complete consumatorilor.

„Prevederile existente sunt insuficiente în combaterea fenomenului de punere pe piață a produselor cu risc crescut”, se arată în nota de fundamentare.

Controale extinse la frontieră și implicarea mai multor instituții

Proiectul prevede că verificarea produselor introduse în România va fi realizată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în colaborare cu Garda Națională de Mediu, Autoritatea Vamală Română, Registrul Auto Român și structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

În practică, acest lucru înseamnă că transporturile de produse second-hand vor fi verificate mai atent la intrarea în țară. Dacă există diferențe între ceea ce apare în documente și starea reală a bunurilor, autoritățile vor sesiza ANPC, care va decide dacă marfa poate intra în România sau trebuie respinsă.

Operatorii economici vor fi obligați să prezinte documente detaliate privind proveniența produselor, statutul vamal și traseul acestora, astfel încât autoritățile să poată verifica dacă bunurile sunt conforme sau reprezintă, în realitate, deșeuri.

Reguli stricte pentru hainele și textilele second-hand

Una dintre cele mai importante schimbări vizează articolele de îmbrăcăminte, textilele și încălțămintea second-hand.

Acestea vor putea fi introduse pe piață doar dacă au fost sortate și supuse unor operațiuni de curățare, dezinfecție și dezinsecție realizate de firme autorizate.

În plus, fiecare lot trebuie să fie însoțit de documente care certifică aceste operațiuni, iar fiecare produs trebuie să aibă o etichetă care confirmă că a fost igienizat corespunzător.

Acest lucru înseamnă că hainele second-hand nu vor mai putea fi vândute dacă nu există garanția că sunt curate și sigure pentru utilizare.

Produsele care nu respectă aceste condiții sunt considerate periculoase. În cazul în care sunt descoperite la frontieră, nu vor fi lăsate să intre în țară, iar dacă sunt identificate ulterior pe piață, vor fi retrase și returnate în țara de origine în termen de 48 de ore, pe cheltuiala operatorului economic.

Obligații noi pentru comercianți și mai multă transparență

Proiectul introduce obligații extinse pentru operatorii economici, care vor trebui să ofere consumatorilor informații detaliate despre produsele vândute.

Astfel, comercianții vor fi obligați să precizeze caracteristicile produselor, compoziția, eventualele riscuri și modul corect de utilizare, manipulare și depozitare.

Pentru produsele de folosință îndelungată, cum sunt electrocasnicele sau alte echipamente, va fi obligatorie existența certificatului de garanție, a instrucțiunilor de utilizare și, după caz, a declarației de conformitate.

De asemenea, comercianții vor trebui să demonstreze funcționalitatea produselor în momentul vânzării.

În plus, aceștia vor avea obligația să țină o evidență lunară a intrărilor și ieșirilor de produse, într-un registru electronic, care trebuie pus la dispoziția autorităților la cerere.

Reguli extinse pentru anvelope, mobilier, jucării și echipamente electrice

Noile prevederi nu se limitează la haine, ci se aplică unei game largi de produse second-hand.

Anvelopele uzate vor putea fi comercializate doar dacă respectă cerințe stricte privind gradul de uzură, vechimea și starea tehnică, pentru a nu pune în pericol siguranța rutieră.

Mobilierul second-hand va trebui să fie curățat și dezinfectat și să fie însoțit de informații clare despre utilizare, întreținere și origine.

În cazul jucăriilor, acestea vor putea fi introduse pe piață doar dacă respectă standardele de siguranță în vigoare.

Echipamentele electrice vor putea fi comercializate doar dacă sunt testate și însoțite de un certificat care atestă că sunt funcționale.

Produsele care nu respectă aceste condiții vor fi considerate periculoase și vor fi retrase de pe piață.

Interdicții pentru vehicule și produse neconforme

Proiectul introduce și interdicții explicite pentru anumite categorii de bunuri.

Nu vor putea fi introduse în România autovehicule declarate „daună totală”, cele care nu pot fi înmatriculate în țara de origine sau cele care nu respectă standardele minime de poluare, respectiv norma Euro 3.

Totodată, introducerea produselor second-hand în scopul eliminării este interzisă, pentru a preveni transformarea României într-o destinație pentru deșeuri.

Obligații de notificare și sistem de monitorizare digitală

Operatorii economici vor trebui să notifice autoritățile înainte de introducerea produselor în țară și să înregistreze toate transporturile și tranzacțiile într-un sistem informatic special (SIATD).

Acest sistem va permite autorităților să urmărească traseul produselor, de la intrarea în țară până la comercializare.

De asemenea, operatorii vor trebui să transmită informații despre transporturi cu cel puțin 24 de ore înainte și să declare operațiunile în termen de 48 de ore de la intrarea în țară.

„Nedeclararea operațiunilor constituie infracțiune”, potrivit proiectului.

Pentru nerespectarea noilor reguli, proiectul prevede sancțiuni semnificative. Amenzile pot ajunge până la 100.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii, iar în cazurile grave, cum ar fi introducerea intenționată a produselor periculoase sau nedeclararea transporturilor, faptele pot fi încadrate ca infracțiuni.

Proiectul de ordonanță de urgență este în consultare publică și urmează să fie analizat și avizat de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social înainte de adoptare.

