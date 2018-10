Angajatori de TOP | 130 de companii oferă peste 6.000 de oportunități de carieră

București, 23 octombrie 2018. Vineri și sâmbătă are loc Angajatori de TOP București. Pe 26-27 octombrie la Sala Palatului cei care sunt în căutarea unui loc de muncă pot întâlni 130 de companii, pot aplica la peste 6.000 de oportunități de carieră și pot participa la 25 de workshop-uri și conferințe, sesiuni utile care îi ajută pe candidați să-și dezvolte abilitățile și competențele necesare pentru joburile viitorului.

130 de companii oferă peste 6.000 de oportunități de carieră

Globalizarea, progresul tehnologic și schimbările demografice (dar și schimbările de valori și preferințe ale candidaților) sunt 3 trendințe actuale care au potențialul de a schimba modul în care vor arata joburile în viitor. Din perspectiva companiilor care activează pe piața din România și care vor fi prezente pe 26-27 octombrie la Angajatori de TOP, principalele 5 aspecte care vor contribui la modificarea modului în care va arata piața forței de muncă în viitor sunt:

Inteligența artificială (roboți, aplicații etc) (73%)

Automatizarea în fluxul activităților – servicii & producție (64%)

Internet-of-things (smart office, new data, organizare eficientă etc) (61%)

Flexibilitatea joburilor (57%)

Globalizarea joburilor (43%)

Provocările cu care se va confruntă piața forței de muncă vor atrage după sine dezvoltarea unui set de abilităţi obligatorii pentru candidații care își doresc să rămână relevanți pe piața muncii. O pregătire care le oferă posibilitatea candidaților de a-și dezvolta, îmbunătăți și reajusta setul de abilități și competențe astfel încât să fie competitivi pe piața forței de muncă va fi o preocupare constantă a angajatorilor. Companiile prezente la Angajatori de TOP consideră că skill-urile de care vor avea nevoie candidații pentru a rămâne relevanți pe piața forței de muncă sunt:

Capacitatea de învățare continuă (77%)

Adaptabilitatea (75%)

Agilitatea în învațare și Inteligența socială (64%)

Capacitatea de adaptare în medii culturale diverse (57%)

Abilitatea de a lucra cu datele (45%)

O parte dintre joburile viitorului, în concordanța cu setul de skill-uri și tendințele care vor impacta piața forței de muncă sunt deja deschise de companii de top în cadrul târgului de carieră din 26-27 octombrie de la Sala Palatului. Câteva dintre acestea sunt: Data Management Analyst, Automation Engineer, Data Science Analyst – Analytics and Automation, Digital Innovator, Intelligent Automation Developer, etc.

Cele 25 de workshop-urile și conferințele care vor avea loc în cadrul evenimentului Angajatori de TOP abordează teme care îi ajută pe candidați să se pregătească pentru joburile viitorului. Pentru pasionații de tehnologie ediția aceasta readuce componenta TechTalks care se anunță foarte tentantă din punct de vedere conținut. 4 conferințe promit să aducă în prim plan cele mai noi trenduri: Machine Learning & Artificial Inteligence, Internet of Things & Automotive, FinTech și Web&Cloud Technologies. Juniorii în IT&C pot opta pentru 4 TechLab-uri care au ca subiect principal inteligența artificială folosită în jocuri, procesul de automatizare IT și testarea automată. Aceste subiecte vor fi susținute de companii precum: Stefanini, Genpact, ABS Software Development și Electronic Arts. Studenții și absolvenții interesați de programe de internship/trainee, de dezvoltarea carierei sau care sunt cele mai căutate skill-uri, pot participa la sesiunile susținute de companii precum: Deloitte, HP Inc, Philip Morris, Societe Generale European Business Services, Medicover, Cegedim Service Center, British American Tobacco, Piraeus Bank, Orange România. Participarea la toate sesiunile este gratuită, iar cei interesați își pot rezerva un loc aici: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti/conferinte_seminarii

Mai multe informații despre eveniment pot fi accesate pe www.hipo.ro, în sectiunea dedicată evenimentului: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/bucuresti.

Participarea la eveniment este gratuită, în baza CV-ului tip Barcode.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 12 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum :

www.hipo.ro, singurul portal de carieră dedicat exclusiv candidaților cu studii superioare;

Angajatori de TOP, cel mai mare târg de carieră din România, care are loc de două ori pe an, în București, Timișoara și online, pe www.hipo.ro;

DevTalks, eveniment care reunește 1.000 de profesioniști IT pasionați de web, online, Cloud computing și Big Data;

Top Talents România, program care identifică și premiază cei mai valoroși 300 de tineri români;

Studiul Cei mai doriți angajatori, cel mai cuprinzător instrument de pe piață, care măsoară gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum și așteptările pe care tinerii le au de la aceștia.

