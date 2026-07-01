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Ploi istorice în București: în 10 ore a plouat cât pentru aproape toată luna iunie. Apa Nova: fenomen care apare o dată la 100 de ani

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Urmări ale codului roșu de ploi și vânt cu intensitate crescută în zona Poligrafiei din București, 1 iulie 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Capitala a înregistrat, în numai 10 ore, o cantitate medie de precipitaţii de 69,9 litri/mp, echivalentul a peste 92% din media multianuală aferentă întregii luni iunie, în timp ce debitul maxim tranzitat prin sistemul de canalizare a depăşit 208 mc/s, nivel comparabil cu debitele medii ale râurilor Olt, Mureş sau Siret, potrivit datelor transmise miercuri de Apa Nova București.

„În intervalul 30 iunie 2026, ora 19:30 – 1 iulie 2026, ora 05:30, cantitatea medie de precipitaţii care s-a descărcat pe suprafaţa municipiului Bucureşti a fost de 69,9 litri/mp, în aproximativ 10 ore. Prin comparaţie, cantitatea lunară medie multianuală pentru luna iunie, înregistrată la Staţia Bucureşti-Filaret, este de 75,9 litri/mp, ceea ce înseamnă că, în acest interval, s-a cumulat peste 92% din media lunară de precipitaţii aferentă lunii iunie”, se arată în comunicat.

Compania menţionează că evenimentul pluvial din noaptea de marţi spre miercuri a avut o distribuţie pe întreaga suprafaţă a municipiului Bucureşti, cu intensitate mai mare în zonele de centru şi nord. „În anumite zone ale Capitalei, cantităţile de precipitaţii înregistrate au atins şi chiar au depăşit frecvenţa de apariţie de o dată la 100 de ani”, susţin reprezentanţii Apa Nova.

De asemenea, cantităţile importante de precipitaţii au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de peste 208 mc/s, comparabil cu debitele medii multianuale ale unor râuri precum Olt, Mureş sau Siret. Totodată, volumul tranzitat în Caseta de Ape Uzate a fost de peste 4,3 milioane mc.

Conform sursei citate, de la începutul lunii iunie şi până la data acestui eveniment, cantitatea cumulată de precipitaţii a ajuns la 119,5 litri/mp, reprezentând peste 157% din media multianuală aferentă acestei luni.

Pentru a gestiona impactul fenomenelor meteo, Apa Nova a intervenit în teren cu o flotă extinsă formată din 36 de hidrocurăţitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare şi un efectiv de 212 specialişti.

„Preventiv şi pe durata evenimentului pluvial, echipele operaţionale Apa Nova au intervenit pentru degajarea apei acumulate în zonele afectate, au efectuat operaţiuni de verificare a staţiilor de pompare a apei pluviale din pasajele rutiere, verificări specifice ale sistemului de canalizare pe bulevardele principale şi în zonele cu potenţial risc de acumulare a apei, precum şi acţiuni de control şi verificare în nodurile hidrotehnice”, au mai transmis reprezentanţii companiei.

Potrivit sursei citate, în intervalul 30 iunie, ora 19:07 – 1 iulie, ora 08:00, au fost înregistrate 724 de apeluri în Call Center, dintre care 660 au fost deja rezolvate.

În paralel, au fost gestionate şi apelurile transmise de autorităţi, fiind înregistrate 115 sesizări privind acumulări de apă în diferite zone ale Capitalei, dintre care 95 au fost rezolvate până la această oră.

„Apa Nova colaborează în toată această perioadă cu Dispeceratul Primăriei Municipiului Bucureşti, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Rutieră, Administraţia Străzilor, Societatea de Transport Bucureşti, Administraţia Naţională Apele Române, precum şi cu toate autorităţile cu atribuţii în domeniu, în scopul gestionării eficiente şi al minimizării impactului evenimentului pluviometric asupra locuitorilor Capitalei”, susţin reprezentanţii Apa Nova Bucureşti.

În prezent, echipele Apa Nova Bucureşti rămân mobilizate în teren şi intervin pentru degajarea apei în zonele şi obiectivele încă afectate, printre care Pasajul Jiului, Pasajul Mihai Bravu şi zona Depoului Progresului.

Meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme severă, valabile până în 3 iulie, care vizează atât caniculă și disconfort termic ridicat, cât și instabilitate atmosferică accentuată, vijelii și grindină în aproape toată țara.

Citește și: Recomandările IGSU după noile alerte de furtună emise de ANM

Editor : Ș.A.

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