Live TV

Analiză Aproape 500.000 de contribuabili riscă să fie declaraţi inactivi fiscal din 2026. Peste 120.000 au deja datorii la stat

Data publicării:
angajati la birou
Credit foto: Guliver/Getty Images
Din articol
Cine poate fi declarat inactiv Consecinţe severe pentru firmele inactive

Aproape o jumătate de milion de contribuabili riscă să fie declaraţi inactivi fiscal începând cu 1 ianuarie 2026, dacă nu îşi depun situaţiile financiare anuale, potrivit datelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală citate într-o analiză realizată de EY România. Conform documentului, peste 462.000 de contribuabili se află în această situaţie, iar mai bine de 120.000 dintre ei au deja obligaţii fiscale neachitate.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, contribuabilii care nu îşi depun situaţiile financiare riscă să fie declaraţi inactivi, o măsură care poate avea consecinţe negative asupra activităţii economice”, se arată în analiza EY.

Cine poate fi declarat inactiv

Potrivit Legii nr. 239 din 15 decembrie 2026, pot fi declaraţi inactivi contribuabilii care nu depun situaţiile financiare anuale în termen de cinci luni de la expirarea termenului legal, precum şi cei care nu au un cont de plăţi deschis în România sau la Trezoreria Statului.

Măsura urmăreşte creşterea transparenţei şi combaterea evaziunii fiscale.

Consultanţii EY au avertizat însă că legea nu prevede măsuri tranzitorii pentru situaţiile financiare care nu sunt depuse până la data intrării în vigoare, respectiv 1 ianuarie 2026.

„Există argumente juridice ca această nouă formă de inactivitate să se aplice doar situaţiilor apărute după 1 ianuarie 2026, pentru a evita o aplicare retroactivă a legii. Totuşi, acest aspect ar trebui clarificat”, precizează sursa citată.

În lipsa unor clarificări oficiale, nu este exclus ca autorităţile fiscale să aplice sancţiunea inclusiv firmelor care nu au depus situaţiile financiare pentru anul 2024 sau pentru anii anteriori.

Consecinţe severe pentru firmele inactive

Declararea inactivităţii fiscale atrage o serie de consecinţe importante.

Contribuabilii care continuă să desfăşoare activităţi economice în această perioadă sunt obligaţi să îşi plătească taxele şi contribuţiile, însă nu mai au dreptul de a deduce cheltuielile şi TVA aferent achiziţiilor.

În acelaşi timp, firmele care cumpără bunuri sau servicii de la contribuabili inactivi nu pot deduce cheltuielile şi TVA-ul, cu excepţia unor situaţii speciale, precum executarea silită sau falimentul.

Această restricţie poate afecta grav relaţiile comerciale şi fluxurile financiare.

De asemenea, starea de inactivitate este înscrisă în cazierul fiscal al societăţii şi al reprezentanţilor legali, ceea ce poate influenţa negativ reputaţia firmei, accesul la finanţare şi încadrarea în clasele de risc fiscal.

Potrivit EY, impactul economic al acestor măsuri poate fi semnificativ, prin blocarea fluxurilor comerciale, creşterea complexităţii raportărilor fiscale şi dificultatea procedurii de reactivare.

În acest context, consultanţii recomandă contribuabililor să îşi îmbunătăţească procesele interne de raportare financiară, să aloce resurse suficiente pentru respectarea termenelor legale şi să utilizeze soluţii digitale de contabilitate şi raportare, precum şi colaborarea cu auditori şi consultanţi specializaţi.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
5
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Digi Sport
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fisicuri de monede cu procente deasupra - imagine sugereaza crestere economica
PIB-ul României a scăzut cu 0,2% în trimestrul III 2025 față de trimestrul anterior. „România ar putea intra în recesiune tehnică”
Small modern lodge or cabana covered in snow, surrounded by icy evergreens overlooking the Carpathian Mountains
Iarna aduce pagube de zeci de mii de euro pentru proprietarii de locuințe. Cea mai mare despăgubire plătită a trecut de 30.000 de euro
PNRR steag UE
România a atras peste 375 de milioane de euro pentru industria semiconductorilor prin PNRR
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
bani
Impozit de peste cinci ori mai mare pentru o clădire monument istoric în București. Primăria Sectorului 5 a invocat schimbarea legii
Recomandările redacţiei
trump groenlanda
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are...
Urmările atacului rusesc din Kiev. Foto DSNS Kieva
România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare...
oameni in zapada viscolita
Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM...
curent
Bogdan Ivan anunță că 91.000 de gospodării au fost reconectate după...
Ultimele știri
Teheranul acuză oficial SUA și Israelul că se află în spatele protestelor care au zguduit Iranul
Medvedev îi cere lui Trump să pună egal între capturarea lui Maduro și războiul Rusiei în Ucraina
Cum a fost salvată o femeie din Craiova, agresată de soț, de un mesaj dat pe rețelele sociale. Bărbatul a fost reținut de polițiști
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Matei a murit la doar 14 ani, în mașina condusă de mama lui. În ce stare sunt ceilalți 3 frați, care se aflau...
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul...
Adevărul
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă...
Playtech
Cum se recalculează pensia în 2026: când se face automat și când este necesară adeverința de la angajator
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Imagini neverosimile: Nicolae Stanciu, batjocorit chiar pe teren, după ce a ratat un penalty în minutul 90+9
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al...
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Am virat banii”. Când ajunge pensia pe card?
Digi FM
Cum se menține în formă Jennifer Aniston la 56 de ani. Instructorul ei i-a dezvăluit secretele: „Iubește...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...