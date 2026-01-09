Aproape o jumătate de milion de contribuabili riscă să fie declaraţi inactivi fiscal începând cu 1 ianuarie 2026, dacă nu îşi depun situaţiile financiare anuale, potrivit datelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală citate într-o analiză realizată de EY România. Conform documentului, peste 462.000 de contribuabili se află în această situaţie, iar mai bine de 120.000 dintre ei au deja obligaţii fiscale neachitate.

„Începând cu 1 ianuarie 2026, contribuabilii care nu îşi depun situaţiile financiare riscă să fie declaraţi inactivi, o măsură care poate avea consecinţe negative asupra activităţii economice”, se arată în analiza EY.

Cine poate fi declarat inactiv

Potrivit Legii nr. 239 din 15 decembrie 2026, pot fi declaraţi inactivi contribuabilii care nu depun situaţiile financiare anuale în termen de cinci luni de la expirarea termenului legal, precum şi cei care nu au un cont de plăţi deschis în România sau la Trezoreria Statului.

Măsura urmăreşte creşterea transparenţei şi combaterea evaziunii fiscale.

Consultanţii EY au avertizat însă că legea nu prevede măsuri tranzitorii pentru situaţiile financiare care nu sunt depuse până la data intrării în vigoare, respectiv 1 ianuarie 2026.

„Există argumente juridice ca această nouă formă de inactivitate să se aplice doar situaţiilor apărute după 1 ianuarie 2026, pentru a evita o aplicare retroactivă a legii. Totuşi, acest aspect ar trebui clarificat”, precizează sursa citată.

În lipsa unor clarificări oficiale, nu este exclus ca autorităţile fiscale să aplice sancţiunea inclusiv firmelor care nu au depus situaţiile financiare pentru anul 2024 sau pentru anii anteriori.

Consecinţe severe pentru firmele inactive

Declararea inactivităţii fiscale atrage o serie de consecinţe importante.

Contribuabilii care continuă să desfăşoare activităţi economice în această perioadă sunt obligaţi să îşi plătească taxele şi contribuţiile, însă nu mai au dreptul de a deduce cheltuielile şi TVA aferent achiziţiilor.

În acelaşi timp, firmele care cumpără bunuri sau servicii de la contribuabili inactivi nu pot deduce cheltuielile şi TVA-ul, cu excepţia unor situaţii speciale, precum executarea silită sau falimentul.

Această restricţie poate afecta grav relaţiile comerciale şi fluxurile financiare.

De asemenea, starea de inactivitate este înscrisă în cazierul fiscal al societăţii şi al reprezentanţilor legali, ceea ce poate influenţa negativ reputaţia firmei, accesul la finanţare şi încadrarea în clasele de risc fiscal.

Potrivit EY, impactul economic al acestor măsuri poate fi semnificativ, prin blocarea fluxurilor comerciale, creşterea complexităţii raportărilor fiscale şi dificultatea procedurii de reactivare.

În acest context, consultanţii recomandă contribuabililor să îşi îmbunătăţească procesele interne de raportare financiară, să aloce resurse suficiente pentru respectarea termenelor legale şi să utilizeze soluţii digitale de contabilitate şi raportare, precum şi colaborarea cu auditori şi consultanţi specializaţi.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Regulă nouă în Codul fiscal: firmele nu mai pot deduce integral cheltuielile cu servicii plătite către firmele afiliate din străinătate

Editor : A.D.